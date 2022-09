Última pesquisa Ipec para presidente: Lula tem 44% e Bolsonaro 31%

Pesquisa Ipec divulgada no dia 5 de setembro mostrou como estão as intenções de voto do brasileiro para a disputa presidencial nas Eleições 2022. De acordo com o levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando com 44% dos votos, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%.

O Ipec ouviu 2.512 pessoas de 158 municípios entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Esse foi o primeiro levantamento feiot pelo instituto após o debate presidencial na Band do dia 28 de agosto.

A pesquisa Ipec foi estimulada, ou seja, foi apresentada uma lista de candidatados para que os entrevistados respondessem suas intenções de voto.

Quem está a frente na Pesquisa Ipec – Eleições

A pesquisa IPEC, divulgada em 5 de setembro, apontou uma estabilização nas intenções de voto desde o último levantamento realizado. Lula (PT) manteve sua porcentagem, enquanto Bolsonaro (PL) caiu apenas um ponto. Em seguida, aparecem na pesquisa Ciro Gomes (PDT) com 8%; Simone Tebet (MDB) com 4%; Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) com 1%.

Ciro Gomes (PDT) subiu um ponto com relação à última pesquisa, assim como Simone Tebet (MDB).

Já os candidatos Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

Os votos nulos e brancos somam 6% e eleitores que não sabem ou não responderam correspondem a 5%.

Confira o resultado da pesquisa estimulada:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) — 31%

Ciro Gomes (PDT) — 8%

Simone Tebet (MDB) — 4%

Felipe D’Avila (Novo) – 1%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1%

Eymael (DC) – 0

Léo Péricles (UP) – 0

Pablo Marçal (Pros) – 0

Sofia Manzano (PCB) – 0

Vera Lúcia (PSTU) — 0

Roberto Jefferson (PTB)* – 0

Brancos/Nulos — 6%

Indecisos — 5%

*O nome de Roberto Jefferson também apareceu nas pesquisas, não somando 1%. O candidato teve seu registro de candidatura cassada pelo TSE no sábado (03). Mas a pesquisa Ipec foi registrada antes de sua cassação. Padre Kelman vai concorrer ao cargo no lugar de Jefferson pelo partido PTB.

De acordo com o Ipec, o ex-presidente Lula teve um aumento de 8% nas capitais, enquanto Bolsonaro caiu 6% neste grupo. Lula ainda teve uma queda de 6% das intenções e Bolsonaro uma ascensão de 6% nesse quesito. Ainda assim, Lula tem 42% das intenções de voto na periferia, enquanto Jair Bolsonaro tem 31%.

Quando serão as eleições 2022?

O primeiro turno das eleições de 2022 ocorre no dia 2 de outubro. Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Caso haja segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês. Este ano os eleitores devem votar para o próximo presidente do país e os governadores de todos os estados mais do Distrito Federal.

Também é escolhido um terço do senado federal, composto por 81 senadores, todos os 513 deputados federais e todos os deputados estaduais.