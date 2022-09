Eleições: conheça os candidatos a senador SC 2022

Eleição deste ano é a maior da história do estado; dez candidatos disputam uma vaga no Senado

Neste ano, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 28 mil registros de candidaturas para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em todo o país, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Santa Catarina, foram registrados 985 requerimentos, dos quais onze são candidatos a senador SC 2022.

A mais recente pesquisa do Ipec (ex-Ibope) apontou que o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) lidera as intenções de voto dos catarinenses com grande vantagem sobre o segundo colocado, o senador Dario Berger (PSB). Três mulheres disputam a cadeira no Senado Federal. Saiba quem são os concorrentes para o mandato de oito anos em Brasília.

+ Quem são os candidatos a governador SP 2022 + números

Quem são os candidatos a senador SC 2022?

Raimundo Colombo (PSD) – 551

Com 26% da preferência dos votos entre os eleitores catarinenses, o ex-governador Raimundo Colombo é o primeiro colocado na pesquisa para a única vaga ao Senado Federal por Santa Catarina. Empresário rural, Raimundo tem uma extensa carreira política, que começou em 1987 na Assembleia Legislativa do estado.

O candidato também já ocupou o cargo de prefeito de Lages, senador e deputado federal e foi presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). Raimundo passou pelo PFL e pelo DEM antes de se filiar ao PSD, segundo informações divulgadas no site do TSE.

Dário Berger (PSB) – 400

Dário Berger tenta a reeleição ao Senado, onde ocupa uma cadeira desde 2015. Formado em administração de empresas com especialização em recursos humanos, neste ano ele abriu mão de tentar o cargo de governador em prol de uma aliança com o PT. Também em 2022, saiu do MDB para disputar a eleição.

Prefeito de São José por dois mandatos e por Florianópolis também por duas vezes, Dário foi condenado por improbidade administrativa em 2012. Na ocasião, o atual segundo colocado (9% das intenções de voto) entre os candidatos a senador SC 2022 estava envolvido no caso de uso de um carro público para transporte de propagandas eleitorais, segundo o G1.

Celso Maldaner (MDB) – 155

Deputado federal desde 2007, Celso Maldaner aparece com 7% das intenções de voto entre os candidatos a senador SC 2022 e tenta a cadeira no Senado pela primeira vez neste ano. Ele é irmão do ex-senador e ex-governador Casildo Maldaner, que morreu em 2021.

Celso começou a carreira política em Maravilhas, a mais de 600 quilômetros da capital, onde ocupou o mesmo cargo por três mandatos entre 1983 e 2005. Ele é formado em ciências políticas e econômicas e tem pós-graduação em administração pública. Na Câmara dos Deputados, votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Kennedy Nunes (PTB) – 142

Entre os candidatos a senador SC 2022, Clarikennedy Nunes é o representante evangélico e faz parte de um grupo musical protestante. Ele também é jornalista e se destacou como apresentador no rádio e na televisão, meio em que atualmente tem um programa ao lado do irmão e da esposa.

Com carreira na política desde que tinha 18 anos, atualmente, Kennedy ocupa o cargo de deputado estadual desde 2011 e é presidente do PTB no estado de Santa Catarina, mas já foi vereador de Joinville duas vezes e candidato a prefeito em três ocasiões, não tendo vencido a disputa.

Jorge Seif (PL) – 222

Aliado do atual presidente da República Jair Bolsonaro, do mesmo partido, Jorge Seif foi nomeado secretário especial de Agricultura e Pesca em 2019. Ele é empresário do setor de pesca há mais de 40 anos e deixou a secretaria especial para disputar a eleição entre os candidatos a senador SC 2022.

Jorge é formado em administração de empresas e marketing e é a primeira vez que disputa um cargo eletivo. Ele se envolveu em algumas polêmicas nos últimos anos – participou de uma festa com mais de 300 pessoas no auge da pandemia e teve o barco da família flagrado fazendo pesca ilegal de sardinhas, por exemplo.

Luiz Barbosa (Novo) – 300

Luiz Barbosa é o representante da classe médica entre os candidatos a senador SC 2022. O oftalmologista já ocupou o cargo de presidente do Hospital da Visão e da Associação Médica da Grande Florianópolis. Atualmente, preside o Centro Médico São José, na região metropolitana da capital.

Pelo Novo, Luiz já concorreu a deputado federal em 2018 e a vice-prefeito de Florianópolis em 2020. O partido é o único ao qual ele se filiou desde o início da trajetória política. Na pesquisa do Ipec, o candidato aparece com apenas 3% das intenções de voto entre os catarinenses.

Caroline Sant’Anna (PCO) – 290

Caroline é uma das três mulheres entre os candidatos a senador SC 2022 e é a primeira vez que ela disputa um cargo eletivo. A concorrente à única vaga no Senado Federal por Santa Catarina tem apenas 25 anos e, portanto, não tem a idade mínima para o exercício do cargo prevista pela Constituição.

Embora ainda esteja aguardando julgamento da Justiça Eleitoral sobre sua candidatura, a representante do PCO segue na lista dos postulantes ao cargo de senador. O partido chegou a anunciar que ela seria substituída por Domingos Prestes, segundo o site do TSE, mas a substituição ainda não foi confirmada.

Afrânio Boppré (PSOL) – 500

Com apenas 1% das intenções de voto entre os candidatos a senador SC 2022, Afrânio é vereador de Florianópolis desde 2013 e é líder do partido na Câmara Municipal. Também já ocupou outros dois cargos públicos: foi vice-prefeito da capital do estado e deputado estadual.

Durante a ditadura militar, Afrânio participou da reestruturação da União Nacional dos Estudantes (UNE). O candidato do PSOL é formado em economia, tem pós-graduação em geografia e atua em pautas ligadas à proteção dos animais, do meio ambiente e segurança alimentar, por exemplo.

Chris Stuart (PSC) – 200

A concorrente do PSC para a vaga no Senado Federal Chris Stuart ainda aparece entre os candidatos a senador SC 2022, mas segundo informações da rede NSC, o partido já desistiu da candidatura. Dessa forma, a disputa pela vaga deve ser apenas entre os dez candidatos restantes.

Vereadora em Itajaí desde 2021, Chris esteve envolvida em atos de improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos e, por isso, o Ministério Público do estado chegou a pedir o bloqueio dos seus bens em abril deste ano para que as denúncias fossem avaliadas.

Gilmar Salgado (PSTU) – 161

É a décima vez que Gilmar Salgado concorre a um cargo público. No entanto, ele nunca foi eleito. Ele já concorreu à prefeitura e à Câmara de Florianópolis, ao Senado Federal e ao governo do estado em três ocasiões. Fundador do PSTU, representante do partido entre os candidatos a senador SC 2022 é militante sindical.

Gilmar é servidor público estadual aposentado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), onde trabalhou ao longo de 38 anos e se destacou como líder no Sindicato dos Trabalhadores do setor. Sua carreira política começou no ano de 1998.

Hilda Deola (PDT) – 123

A vereadora de Itajaí Hilda Deola está na Câmara Municipal desde 2020 e é a primeira vez que aparece entre os candidatos a senador SC 2022. A postulante ao cargo já foi servidora das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e tem licenciatura em Letras.

Musicista e professora de canto em corais infantis, Hilda tem uma carreira política voltada à educação e cultura, já participou do Conselho Municipal de Políticas Culturais e da Câmara Setorial de Música e fundou o grupo Cantando Por Aí. Ela se tornou diretora-executiva da Findação Cultural de Itajaí em 2018.

Eleição deste ano é a maior da história do estado

No próximo dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas para o primeiro turno da eleição em todo o país. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), esta é a maior eleição da história do estado, com 985 registros de candidaturas de 28 partidos políticos diferentes.

Para o governo do estado, são dez concorrentes entre os quais aparecem figuras já conhecidas da política, como o senador, ex-governador, ex-deputado federal e ex-prefeito de Florianópolis Espiridião Amin (PP) e Jorginho Mello (PL), que também já ocupou cadeiras no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, por exemplo.