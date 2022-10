Segundo turno 2022: que horas começa a eleição no domingo?

No dia 30 de outubro, os eleitores brasileiros irão votar no segundo turno, que elegerá o Presidente da República e Governadores em alguns estados. Nesse pleito, assim como no primeiro, o horário de votação será unificado no país, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas que horas começa a eleição no domingo?

No domingo, os brasileiros deverão escolher o presidente do país. A disputa está entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). 12 estados também não definiram seus governadores no primeiro turno e devem votar novamente no domingo de eleição.

As federações de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe terão segundo turno para o governo estadual.

Que horas começa a eleição no 2º turno?

As urnas serão abertas às 8h do horário de Brasília. Estados que estiverem em outro fuso devem se adequar para votar simultaneamente aos outros locais.

De acordo com o TSE, as urnas vão abrir às 8h e fechar às 17h (horário de Brasília). Mas assim como no primeiro turno, no dia 30, a votação será unificada no Brasil. Então, todos os estados devem votar simultaneamente se baseando no horário de Brasília.

Caso o local tenha um fuso diferente da capital federal, ele deverá se adequar para que as urnas sejam abertas e fechadas ao mesmo tempo do restante do país.

Por exemplo, em Rondônia e Roraima, a votação será feita das 7h às 16h, segundo o horário local. No Acre, as urnas abrem às 6h e fecham às 15h.

Veja que horas começa a eleição em cada um dos fusos do Brasil, seguindo seu horário local:

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas: 7h às 16h

Acre e 11 municípios do Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença): 6h às 15h

Fernando de Noronha (PE): 9h às 18h

Demais estados: 8h às 17h

Que horas começa a apuração?

Como a votação será encerrada no país ao mesmo tempo, a apuração vai começar às 17h (horário de Brasília). A expectativa é de que os resultados saiam mais cedo também, como foi no primeiro turno. Nas eleições anteriores, era preciso esperar a votação ser encerrada no Acre para dar início à apuração.

Nessa época, os resultados só começavam a ser divulgados no horário que correspondia às 19h do fuso de Brasília.

O que levar no dia de votação?

De acordo com o TSE, os eleitores devem levar apenas documento oficial com foto para votação. São aceitos pela Justiça Eleitoral os documentos de identificação: RG, CNH, passaporte, e-título (se tiver foto), carteira de trabalho, certificado de reservista e carteira de registro profissional. Não é necessário portar o título físico na seção eleitoral.

O tribunal esclarece algumas regras no dia de votação. É proibido, no colégio eleitoral: a tentativa de persuasão ou aliciamento para conseguir votos para partido ou candidato; aglomeração de pessoas com vestimenta de candidato ou partido e a distribuição de santinhos e camisetas políticas nos colégios eleitorais.

Em 2022, o TSE proibiu o porte de armas de fogo em um raio de 100 metros de qualquer seção eleitoral. A medida vale mesmo para quem tem porte de arma. Também não será permitido levar o celular, ou qualquer equipamento de filmagem e gravação, na cabine de votação. O eleitor deve deixar o aparelho com o mesário antes de fazer o voto. Quem se recusar a entregar algum equipamento, não poderá votar.

Como encontrar o local de votação?

O eleitor pode verificar o local de votação online, pelo site do TSE ou aplicativo e-título.

E-título

1°passo: Caso ainda não tenha, baixe o e-título na App Store ou na PlayStore.

Caso ainda não tenha, baixe o e-título na App Store ou na PlayStore. 2°passo: Coloque seus dados: nome, CPF, nome da mãe e do pai (se constarem no documento).

Coloque seus dados: nome, CPF, nome da mãe e do pai (se constarem no documento). 3° passo: Responda algumas perguntas de verificação, como o colégio em que já votou para habilitar o aplicativo.

Responda algumas perguntas de verificação, como o colégio em que já votou para habilitar o aplicativo. 4° passo: Abra o e-título e clique na opção “onde votar” e o local de votação estará descrito, com endereço, zona e seção eleitoral.

Pelo site do TSE