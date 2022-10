Qual o número do Haddad para governador de SP nas eleições 2022?

O candidato Fernando Haddad (PT) disputa o segundo turno das Eleições 2022 para governo de São Paulo o número de urna 13. O candidato enfrenta Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno dia 30 de outubro. A votação será realizada no domingo das 8h às 17h (horário de Brasília).

O número do Haddad é o 13

Nas eleições 2022, o número do Haddad é o 13, mesmo de seu partido, o PT. O Partido dos Trabalhadores foi registrado oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano de 1982. Então, o eleitor que quiser votar no petista esse ano deve apertar os dígitos e confirmar sua escolha na urna.

O candidato de 59 anos é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), possui mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela USP. O candidato é professor de ciência política na faculdade pela qual se graduou.

Haddad já foi eleito prefeito de São Paulo em 2012 e atuou como ministro da Educação entre os anos de 2005 e 2012 nos governos de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT). Na última eleição, o candidato entrou na disputa para a presidência do Brasil, mas perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL). Esse ano, tem apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua candidatura no estado de São Paulo.

Como votar na urna

Para votar na urna, o eleitor deve digitar o número de seu candidato ao cargo determinado e confirmar no verde. Caso ocorra um erro de digitação, é possível digitar novamente ao clicar no botão “corrige”. Para votar em branco basta apertar a tecla homônima.

Caso o eleitor deseje anular o voto, ele deve digitar dois números que não remetem a nenhum candidato ou partido, exemplo: 00, e confirmar. Nestas eleições, o TSE lançou um simulador de urna eletrônica online, em que é possível treinar como votar.

Número de Tarcísio de Freitas nas eleições 2022

Já o adversário de Haddad, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem como número na urna o 10. O candidato é do partido Republicanos, registrado no TSE em 2005.

Tarcísio é o candidato apoiado por Bolsonaro (PL) no estado de São Paulo. O republicano tem 47 anos e nasceu na capital do Rio de Janeiro. O candidato tem graduação militar pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

Tarcísio trabalhou no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo de Dilma Rousseff e foi ministro da Infraestrutura na gestão bolsonarista. Esse ano concorre em sua primeira eleição para o cargo de governador por São Paulo.