Eleições 2022: que horas inicia a votação hoje, dia de 2º turno

Assim como foi no primeiro turno nas eleições neste domingo, 30 de outubro, todos os brasileiros vão votar ao mesmo tempo, seguindo o horário de Brasília. A medida foi tomada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que as eleições de 2022 tivesse horário unificado.

Seguindo o horário da capital federal do País, Brasília, as eleições serão das 8h às 17h e as cidades em fusos diferentes devem se adequar a este horário.

Que horas inicia a votação hoje?

A votação neste domingo de segundo turno das eleições 2022 será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Como no primeiro turno, todos os eleitores vão votar ao mesmo tempo, e as regiões em que o fuso horário for diferente da capital federal, haverá adequações.

A medida do TSE de unificar o horário de votação em todo o País atinge, segundo o tribunal, todas as cidades dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.

No Estado do Amazonas, os municípios se dividem entre dois fusos, e em Pernambuco, apenas Fernando de Noronha terá horário adaptado.

Confira o horário de votação destes locais, segundo o TSE:

Acre: eleitores vão às urnas das 6h às 15h;

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h;

Fernando de Noronha: das 9h às 18h

No Estado do Amazonas

Onze municípios vão iniciar a votação às 6h e encerrar às 15h, são eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença.

Nos outro 51 municípios do Estado, o horário será das 7h às 16h.

Leia também

O eleitor pode verificar o local de votação online, pelo site do TSE ou aplicativo e-título.

Aproveite e siga o DCI no Google News.

Quando sai o resultado das eleições 2022?

Com o horário de votação unificado, a divulgação dos resultados por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começa às 17h, no horário de Brasília. Claro que a partir das 17h, como na maioria do País a eleição encerra neste horário, os primeiros dados divulgados serão parciais das urnas abertas.

Todo o eleitor pode acompanhar pelo celular a apuração dos votos. Você só precisa baixar o aplicativo "Resultados", pelo App Store ou na Google Play, ou ainda baixar a versão da ferramenta na internet para acompanhar pelo computador ou notebook.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o aplicativo informa, em tempo real, a apuração e também quem foi eleito. Pela ferramenta você pode verificar também o percentual de eleitores que compareceram às urnas, além da abstenção, a quantidade de votos válidos, os brancos e nulos, e o número de seções totalizadas.