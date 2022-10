Resultado das eleições 2022: que horas começa a apuração dos votos?

Em 2022, a votação foi unificada no Brasil e todos os estados devem votar entre 8h e 17h, seguindo o horário de Brasília. Mas que horas começa a apuração dos votos? O país deve conhecer o resultado das eleições com seu próximo presidente e governadores - nos estados com 2º turno - na noite desde domingo, 30 de outubro.

Que horas começa a apuração dos votos?

Dia de apreensão para o eleitor! De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração dos votos da eleição presidencial e também da disputa pelo governo de 12 estados será iniciada às 17 horas (horário de Brasília).

Como em 2022 a eleição está seguindo o horário de Brasília em todo o país, os votos serão apurados e os números divulgados em tempo real. A experiência foi positiva no primeiro turno, como ressalta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes.

Com isso, os resultados começam a ser divulgados assim que o horário do pleito for encerrado. Nas eleições passadas, a apuração só podia ser realizada quando o Acre fechava as urnas, o que correspondia às 19h no fuso da capital.

No primeiro turno, o resultado do primeiro turno foi apresentado por volta das 21h.

Como é feita a apuração no Brasil?

Assim que a votação é encerrada em cada seção, os dados da urna são enviados ao TSE através de uma rede de comunicação exclusiva e criptografada da Justiça Eleitoral. Com a chegada dos números, a contagem de votos começa a ser feita por meio de um computador da empresa “Oracle” chamado “Exadata X8 Full Rack”.

A máquina computa e soma os dados sozinha, sem interferência humana. O TSE afirma que seus técnicos ficam apenas monitorando o funcionamento do equipamento, mas não participam da contagem de votos.

Como acompanhar a apuração em tempo real?

O TSE divulga os resultados em tempo real no site “Resultados”. Na plataforma, é possível ver todas as parciais, com número de votos e porcentagem de cada candidato. Os números vão sendo publicados à medida que os votos são computados pelo sistema do tribunal.

Para checar os resultados, o eleitor deve entrar no site https://resultados.tse.jus.br/. Assim que ele acessar a página, a parcial entre os candidatos à presidência estará descrita.

Para ver o resultado da votação em outro estado, basta mudar a localização na aba à esquerda. É possível checar todos os dados, como número de votos brancos e nulos, na opção “Totalização”.

Na opção “favoritos”, o eleitor pode acompanhar a apuração dos votos do candidato que favoritar. Ao clicar em um nome concorrente é possível ver a quantidade de votos que ele está recebendo em tempo real. Na aba “dados de urna” estão descritos os boletins de urna de cada seção.

Os eleitores também podem acompanhar a apuração pelo celular baixando o aplicativo do “Resultados”, disponível nas lojas AppStore e PlayStore. A plataforma para telefone móvel funciona da mesma forma do que o site e tem as mesmas opções.

Você pode acompanhar a apuração dos votos em tempo real das eleições 2022 no DCI.