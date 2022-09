Eleições 2022: quantos senadores por estado podem ser eleitos no Brasil?

Você sabe quantos senadores por estado são eleitos no Brasil? Cada federação, incluso o Distrito Federal (DF), elege três representantes dentro do Senado. Então, existem 81 senadores em exercício no país. Contudo, a eleição para o cargo é feita de forma alternada.

A cada eleição nacional, os brasileiros votam, alternadamente, em 1/3 e 2/3 dos senadores de seu estado. Este ano cada estado vai votar em um candidato ao Senado, já que em 2018, cada federação elegeu dois políticos.

Vale lembrar que no Brasil, os senadores são os únicos parlamentares eleitos para dois mandatos diretamente, então, cada político fica oito anos nesse cargo.

Quantos senadores por estado são eleitos no Brasil

Cada estado brasileiro, mais o Distrito Federal, conta com 3 senadores em exercício, independentemente do tamanho de sua população ou colégio eleitoral. Dessa forma, existem 81 políticos no exercício do cargo no Brasil. Contudo, este é o cargo que tem a eleição mais diferente do país.

O Senado Federal não se renova integralmente, mas parcialmente nos anos de votação. Pois a eleição dos três membros de cada federação é feita de forma alternada. Então, os três candidatos ao Senado nunca são eleitos juntos. Em cada votação nacional, os eleitores votam para escolher 1/3 e 2/3 dos senadores de seu estado.

Por exemplo, nas últimas eleições, os eleitores votaram para dois dos três senadores. Este ano, os brasileiros votam em apenas um. Mas, no final, cada estado terá três representantes no Congresso Nacional.

Por isso, em 2022, serão eleitos 27 políticos ao cargo, já que em 2018 foram eleitos os outros 54. No ano de 2026, os eleitores votam novamente para eleger dois senadores e assim sucessivamente.

Mandato do senador

Os senadores, diferente dos demais cargos, são eleitos para duas legislaturas, por isso, seu mandato é de oito anos. Outros parlamentares, por exemplo governadores, são eleitos para um mandato de quatro anos.

O que faz o Senador da República?

Segundo o TSE, os senadores compõem a chamada câmara alta do Congresso Nacional e devem, principalmente, revisar os projetos de lei que são aprovados na Câmara dos Deputados. Além disso, outras funções desses políticos são:

Propor e votar a aprovação de leis;

Fiscalizar o poder executivo;

Autorizar operações financeiras com contas públicas;

Julgar crimes de responsabilidade do presidente da república;

Julgar crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União;

Aprovar pessoas para assumirem cargos políticos, como ministros de tribunais superiores.

Como todo cargo político no Brasil, para se candidatar ao Senado Federal, o cidadão deve:

Ter, no mínimo, 35 anos;

Ser brasileiro (nascido ou naturalizado);

Ter domicílio eleitoral no estado pelo qual concorre ao cargo;

Ter pleno exercício de seus direitos políticos;

Ser filiado a um partido político.

Quanto ganha um senador?

De acordo com o que foi definido pelo Decreto Legislativo nº 276/2014, de autoria de Renan Calheiros, a remuneração de um senador no Brasil é de R$ 33.763,00 mensais, mesmo salário de um deputado federal.

Além do valor bruto recebido por mês, os parlamentares do Senado têm direito a alguns auxílios remunerados. Os principais deles são: Auxílio moradia; Auxílio com despesas médicas; Cota para exercício da atividade parlamentar (CEAP); Verba para contratação pessoal.