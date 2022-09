Eleições: quem são os candidatos ao senado MS 2022

Ao total, o estado do Mato Grosso do Sul tem seis concorrentes ao senado federal.

Nestas eleições, existem seis candidatos ao senado MS 2022, dentre eles apenas uma mulher. Anizio Tocchio (PSOL), Jeferson Bezerra (Agir), Juiz Odilon (PSD), Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), Professor Tiago Botelho (PT) e Tereza Cristina (PP) concorrem à vaga no senado federal.

Conheça os candidatos ao senado MS 2022.

Confira os candidatos ao senado MS 2022 – Eleições

Anizio Tocchio (PSOL) – 500

O candidato do PSOL tem 50 anos, é empresário e gestor ambiental da cidade de Paranaíba (MS). As principais defesas de Tocchio são a melhoria da qualidade da educação e saúde públicas. Em entrevista à CBN Campo Grande, o candidato também afirmou que é preciso investir no setor de turismo para gerar renda ao estado, fortalecer a agricultura familiar e os pequenos comerciantes do estado. Anizio é também é abertamente a favor da reforma agrária.

Seu número oficial de candidatura é 500 e seu partido faz parte da coligação Federação PSOL/Rede.

Jeferson Bezerra (Agir) – 368

Formado nos cursos de Jornalismo e Teologia, Jeferson Bezerra tem 49 anos e disputa uma vaga no senado do MS. O candidato afirma que vai ser um senador do povo, diferente dos demais. Segundo disse ao Balanço Geral MS, da TV MS Record, sua principal luta será por moradia. O candidato também se afirmou evangélico, além de declarar apoio à bancada religiosa no congresso.

Bezerra é natural de Dourados (MS), onde concorreu para vereador em 2016 e prefeito em 2020. O candidato confirmou apoio a Marquinhos Trad (PSD) para o governo do estado. Seu número oficial de candidatura é 368 e seu partido não fez coligações com outros.

Candidatos ao senado MS 2022: Juiz Odilon (PSD) – 555

O candidato do PSD tem 73 anos e é formado em direito. Odilon já foi juiz federal, promotor federal e procurador federal. Se eleito, o candidato disse que vai buscar fortalecer a agricultura familiar. Além de defender pautas como saúde e segurança pública. O candidato é conhecido por seu combate à criminalidade, principalmente ao narcotráfico. Em entrevista à rádio CBN Mato Grosso do Sul, Odilon se afirmou favorável à reforma agrária. Esta é a segunda vez que o candidato tenta um cargo político. Em 2018, Odilon concorreu a governador do MS, perdendo no segundo turno para Reinaldo Azambuja (PSDB), atual governador no estado.

Seu número de legenda é 555 e faz parte da Coligação Muda MS, que tem Marquinhos Trad (PSD) como candidato ao governo do MS.

Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) – 444

O ex-ministro da saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta concorre por uma vaga no senado do MS pelo partido União Brasil. Mandetta esteve à frente do combate à COVID-19 no ano de 2020, mas abandonou o cargo após desentendimentos com o presidente da república a respeito de como combater a pandemia. Com 57 anos, o candidato afirma que sua maior luta é pela vida e que vai defender a educação em tempo integral.

Mandetta é médico por formação, com especialização em ortopedia. O candidato já presidiu a Unimed Campo Grande entre os anos de 2001 e 2004, foi secretário da saúde da capital mato-grossense, além de ter sido deputado federal entre os anos de 2011-2019. Seu número de candidatura é 444. Seu partido faz parte da coligação Tocando em Frente para Cuidar da Nossa Gente, que lançou a candidata Rose Modesto para governadora.

Professor Tiago Botelho (PT) – 133

Com 39 anos, Tiago Botelho (PT) concorre a uma vaga no Senado MS. O candidato é advogado, além de professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Segundo o site do PT, Botelho vai lutar pela melhoria da saúde pública e, principalmente, pelo combate às queimadas no Pantanal, bioma presente no estado do Mato Grosso do Sul. O candidato também se diz militante político ativo desde sua adolescência. No entanto, esta é a primeira vez que o professor se candidata a um cargo. Seu número de legenda é 133 e seu partido faz parte da coligação Fé Brasil, que conta com os partidos PT, PC do B e PV.

O PT lançou também a candidatura de Giselle Marques para o governo do estado.

Candidatos ao senado MS 2022: Tereza Cristina (PP) – 111

A candidata que lidera as pesquisas para a vaga no senado, Tereza Cristina (PP), foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo Bolsonaro. Antes disso, ocupava o cargo de deputada federal. Tereza Cristina, de 68 anos, é natural de Campo Grande e tem formação superior em agronomia.

Em entrevista à CBN Campo Grande, Tereza Cristina (PP) afirmou que não vai lutar pelo setor do agro, se for eleita, embora tenha levantado essa bandeira durante muito tempo. A candidata explica que vai lutar pela capacitação de pessoas por meio da educação, fortalecimento do SUS e geração de empregos, além de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar

Seu número de legenda é 111 e seu partido faz parte da coligação Trabalhando por Um Novo Futuro II.