Última pesquisa Ipec: Lula chega a 46%; Bolsonaro tem 31%

O petista aparece com 46% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (PL) com 31%.

Na noite desta segunda-feira (12), foi divulgada a última pesquisa Ipec, encomendada pela TV Globo. O levantamento mostrou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança com 46% das intenções de voto, acompanhado por Jair Bolsonaro (PL) com 31%.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 7% e 4%, respectivamente, das intenções de voto.

Confira os números da última pesquisa Ipec.

Última pesquisa Ipec

Lançada na noite de segunda-feira (12), a última pesquisa Ipec mostrou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 46% das intenções de voto.

Jair Bolsonaro (PL) re 31%. Em seguida, aparece Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Os candidatos Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) ficaram com 1% cada. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não pontuaram na pesquisa. O ex-candidato Pablo Marçal (Pros) teve sua candidatura indeferida pelo TSE, por isso, o Ipec retirou seu nome do levantamento. Votos brancos e nulos somam 6% e 4% dos entrevistados não sabiam ou não quiseram responder à pesquisa.

Com relação à pesquisa divulgada no dia 5 de setembro, o candidato petista oscilou dois pontos para cima e o atual presidente se manteve com o mesmo percentual. A distância entre os dois, que são os mais bem colocados, é de 15 pontos. Ciro Gomes caiu um ponto percentual. Porém, as oscilações apareceram dentro da margem de erro esperada, que é de dois pontos para mais ou menos.

Confira a colocação dos candidatos na pesquisa de voto estimada feita pelo Ipec:

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 4%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Vera (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Brancos ou nulos 6%

Não souberam ou não responderam: 4%

O levantamento do Ipec ouviu 2.512 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro em 158 municípios brasileiros. A pesquisa foi registrada no TSE sob número de identificação BR-01390/2022. Seu índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo na escala.

Segundo turno – Última pesquisa Ipec

O instituto montou um cenário de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados e perguntou aos eleitores em quem votariam. O resultado mostrou Lula (PT) à frente com 53% das intenções de voto e Bolsonaro (PL) com 36%.

Lula (PT): 53% (pesquisa anterior 52%)

Bolsonaro (PL): 36% (manteve os 36% da pesquisa anterior)

Pesquisa espontânea

A última pesquisa Ipec ainda fez um levantamento espontâneo com os entrevistados. Ou seja, perguntou aos eleitores em quem votariam para presidente, mas sem mostrar uma lista com os candidatos. Nesse cenário, Lula (PT) também lidera com 44%, dois pontos a mais do que no último levantamento espontâneo. Bolsonaro (PL) se manteve com 30% das intenções de voto.

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 30%

Ciro Gomes(PDT): 5%

Simone Tebet (MDB): 2%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): não foi citado

Padre Kelmon (PTB): não foi citado

Vera (PSTU): não foi citada

Brancos ou nulos: 7%

Não souberam ou não responderam: 12%

Lula X Bolsonaro

Os dois candidatos mais bem colocados diferem os votos dependendo do grupo social em que os eleitores estão inseridos. Por exemplo, Lula vai melhor entre os negros e Bolsonaro pontua mais dentre os homens.

Segundo o levantamento do Ipec Lula (PT) soma mais pontos entre:

Quem reside no Nordeste: 61%

Negros: 60%

Católicos: 52%

Famílias com renda mensal de um salário: 55%

Pessoas com fundamental: 55%

Aqueles que não aprovam o governo de Bolsonaro: 76%

Já Bolsonaro (PL) pontua melhor entre:

Homens: 36%

Evangélicos: 48%

Quem tem ensino médio completo: 35%

Quem mora no Sul: 41%

Quem mora no Centro-Oeste: 39%

Aqueles que aprovam seu governo: 82%

Avaliação do governo de Bolsonaro

O Ipec ainda fez um levantamento a respeito da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a pesquisa, a desaprovação de seu governo subiu ainda mais. O resultado mostrou que 59% dos eleitores reprova a gestão atual, enquanto 35% aprovam. 5% dos entrevistados não souberam responder. Na última pesquisa, 38% dos eleitores aprovaram o governo.

Além disso, 45% dos entrevistados entendem que o governo de Bolsonaro é ruim ou péssimo. 23% acreditam ser regular e 30% avalia o governo como bom ou ótimo.

Eleições 2022

Além do cargo de presidente da república, os eleitores devem escolher em 2022 seus candidatos para: governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno eleitoral será dia 2 de outubro e, caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Os eleitores devem ir às urnas nos dias de votação entre às 8h e às 17h, horário de Brasília.