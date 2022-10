Como acompanhar a apuração dos votos nas eleições 2022?

Eleições: Neste domingo, dia de primeiro turno das eleições 2022, serão eleitos senadores, deputados estaduais e federais, governadores, e há o resultado da disputa para presidente. Mas uma grande dúvida é sobre como acompanhar a apuração dos votos de forma segura.

A boa notícia é que o TSE disponibiliza ferramentas para que os eleitores possam ficar de olho em quem será eleito, de forma confiável.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias das eleições

Como acompanhar a apuração dos votos de forma confiável

O TSE disponibiliza três formas para que o público tenha acesso à apuração dos votos em tempo real. A página Resultados do TSE divulga a apuração ao mesmo tempo que lê as urnas de todo o país.

Para acessar a página é simples, basta entrar no site https://resultados.tse.jus.br/. Assim que entrar, o eleitor deve escolher o local de onde ele quer acompanhar a apuração. Então, os resultados gerais aparecerão na tela, como de presidente, governador e senador. Além de mostrar a quantidade de urnas apuradas momento a momento.

Na aba “totalização”, o cidadão tem acesso a apuração dos votos, além de ver a quantidade de votos brancos e nulos e de abstenções no dia.

Na opção “favoritos”, o eleitor pode acompanhar a apuração dos votos do candidato que favoritar. Ao clicar em um candidato é possível ver a quantidade exata de votos que ele recebeu também.

Ainda existe a aba de “dados de urna”, na qual estarão disponíveis os boletins de urna.

Acompanhar a apuração dos votos pelo celular

Também é possível baixar o aplicativo Resultados no celular, Iphone ou Android e acompanhar a apuração via telefone móvel. A interface do app é parecida com a da página na web. Portanto, basta fazer o download da plataforma e acessa-lo pelo aparelho.

Outra opção para acompanhar a apuração é o “Boletim na mão”. O aplicativo do TSE permite que os eleitores acompanhem a apuração dos votos por meio do escaneamento do QRcode do boletim de urna (BU). Assim que a votação se encerra os BUs ficam disponíveis e, por meio do aplicativo, podem ser escaneados pelo celular e lidos.

Com isso, é possível ter acesso a todas as informações referentes àquela seção eleitoral. Não é necessário internet para ler o QRcode, apenas para ver os resultados. O Boletim na Mão ainda serve para que a população possa checar a correspondência entre os resultados de sua urna com os que estiverem sendo divulgados pelo TSE na internet.

O aplicativo está disponível para o sistema Andorid na Google Play e para IOS na App Store.

Veja também quais são os números dos candidatos à presidência.

Como é feita a apuração dos votos?

Após o encerramento da votação na seção, todos os dados da urna são encaminhados ao TSE por uma rede de comunicação exclusiva e criptografada da Justiça Eleitoral.

A contagem dos votos é feita por um computador, chamado “Exadata X8 Full Rack”, da empresa estadunidense Oracle. O aparelho fica em uma sala-cofre e faz a contagem sozinho, sem nenhuma interferência humana. À medida que os resultados forem sendo computados, o TSE os divulga para todo o Brasil.

Fake News sobre a sala secreta

Um boato a respeito da apuração de votos foi divulgado no ano passado. A fake news tratava a respeito de uma sala secreta, onde “meia dúzia de técnicos” iriam definir o resultado das eleições.

O local não é secreto e fica em um prédio anexo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na sala, os técnicos ficam apenas monitorando o sistema para ver se está tudo saindo dentro do previsto. Mas quem faz a contagem dos votos é o computador.

Para combater a falácia, o ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convidou os candidatos políticos, e representantes de entidades fiscalizadoras, para conhecer a seção de totalização nesta quarta (28) às 10h, de acordo com informações da Agência Brasil. Além disso, é permitido que representantes de várias entidades, como da PF ou Forças Armadas, acompanhem a apuração dos votos direto da sede do TSE no domingo (2).

Veja também como denunciar fake news.

Que horas começa a apuração dos votos?

Este ano, a apuração dos votos vai começar às 17h, de acordo com o horário de Brasília, em todo o país. Como a votação será unificada seguindo o fuso da capital, as urnas serão abertas e encerradas ao mesmo tempo no Brasil todo.

Ou seja, os locais que não seguirem o horário de Brasília vão se adequar e começar a votação mais cedo ou mais tarde de acordo com seu fuso. Por exemplo, o Acre vai abrir a votação às 6h e encerrar às 15h.

Antes da unificação, a apuração começava quando a última seção do Acre se encerrava, o que correspondia às 19h no horário da capital. Mas como a votação será unificada este ano, os votos começarão a ser apurados a partir das 17h, quando todas as urnas se encerrarem. A expectativa é que em 2022, os resultados sejam divulgados mais cedo também.

Quem será eleito no primeiro turno?

Todos os 81 senadores, 513 deputados federias e 1035 deputados estaduais devem ser eleitos obrigatoriamente no primeiro turno. Pois a Constituição não prevê um segundo pleito para estes candidatos. Então, dia 2 de outubro, as vagas para senadores e deputados serão decididas.

Já para presidente e governador existe a possibilidade do segundo turno. Caso nenhum candidato consiga mais da metade dos votos válidos no primeiro pleito, o segundo turno acontece entre os dois nomes mais votados.

+ Candidatos a governador de Pernambuco 2022 + números

+ Urna eletrônica é confiável? Veja ponto a ponto do funcionamento

+ Quem são os candidatos a governador SP 2022 + números