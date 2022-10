Veja quais serão os horários das eleições 2022

Em dezembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unificar os horários das eleições 2022. Então, o país todo vai começar e terminar a votação ao mesmo tempo. As urnas ficarão abertas da 8h às 17h, se não houver filas, seguindo o horário de Brasília, onde é a sede da corte.

Horários das eleições 2022

Com a resolução de número 23.669 do TSE, a votação será realizada em todo o Brasil seguindo o horário de Brasília. Assim, os estados que seguem outro fuso terão que se adequar para que as seções eleitorais sejam abertas e fechadas ao mesmo tempo. Por exemplo, o Acre vai abrir as urnas às 6h e fechar às 15h.

Veja os horários das eleições 2022 nos diferentes fusos do Brasil:

Acre: das 6h às 15h (horário local)

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h (horário local)

Amazonas: das 7h às 16h.

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h.

Distrito Federal e demais localidades (horário de Brasília): das 8h às 17h.

Horários da apuração

Como o país irá votar ao mesmo tempo, por volta das 17h (horário de Brasília), todas as urnas serão fechadas. Por isso, a apuração vai começar a partir dessa hora também. Antes da medida de unificação, a apuração só começava quando a última urna do Acre fechava, o que correspondia às 19h no fuso da capital federal. Portanto, este ano, os votos começarão a ser apurados mais cedo e o resultado também deve sair antes.

Eleições 2022 no Brasil

O primeiro turno eleitoral está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo, se houver necessidade, para o dia 30. Este ano, os brasileiros votam em um candidato para cada cargo em eleição, são eles: deputado federal (quatro dígitos), deputado estadual (cinco dígitos), senador (três dígitos), governador (dois dígitos) e presidente (dois dígitos). Esta é também a ordem de votação na urna.

O presidente e os governadores podem ser eleitos no primeiro turno se um candidato obtiver mais da metade dos votos válidos. Caso contrário, há o segundo turno. Já os senadores e deputados devem ser eleitos no primeiro pleito.

O eleitor deve chegar em sua seção eleitoral com um documento oficial com foto. Não é preciso levar o título físico. O e-título pode ser usado como documento, se contiver a foto do cidadão. A Justiça Eleitoral permite, e até recomenda, que eleitores levem consigo os números de seus candidatos escritos em um papel para os ajudar a lembrar na hora de votar. Essa ação acelera o processo do voto e diminui as filas nas seções.

Os eleitores podem comparecer às zonas eleitorais com roupas leves, como chinelos, bermudas e regatas. Também é permitido que as pessoas façam manifestações políticas silenciosas, usando roupas e acessórios de determinado partido ou candidato.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Pessoas analfabetas e/ou com idade entre 16 e 17 anos ou acima de 70 têm o voto facultativo. Ou seja, só votam se quiserem.