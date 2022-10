Qual o número da Simone Tebet nas eleições 2022?

A candidata do MDB é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul.

Simone Tebet foi a escolhida do partido MDB como candidata para a presidência da República nas eleições de 2022. Quem optar pela emedebista, deve ter em mente que o número da Simone Tebet é o 15, mesmo de seu sigla. Confira mais informações sobre a candidata.

Qual o número da Simone Tebet?

O número da Simone Tebet é o 15, já que a candidata concorre pelo partido MDB. Então, caso o eleitor queira votar na Tebet para presidente, ele deve apertar o número 15 na urna e, em seguida, confirmar.

Quem é Simone Tebet?

Simone Tebet (MDB) tem 52 anos e é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul (MS). Natural de Três Lagoas (MS), Tebet se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez mestrado em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Começou sua carreira política em 1995 quando assumiu o cargo de consultora técnica jurídica na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em 2002, a candidata se filiou ao PMDB e foi eleita deputada estadual.

Tebet foi prefeita de Três Lagoas entre os anos de 2005 e 2010. Em 2011 tomou posse como vice-governadora no estado na chapa com André Puccinelli. A emedebista foi eleita para o Senado do MS em 2014, para dois mandatos de quatro anos.

Em 2022, Tebet se candidatou à presidência da República e se considera como uma terceira-via para eleitores que não querem nem Lula (PT) nem Bolsonaro (PL). A candidata faz duas críticas às gestões governamentais de ambos candidatos. A senadora de São Paulo, Mara Gabrilli (PSDB) engrossa a chapa de Tebet.

Propostas 2022

Uma das principais lutas de Tebet é pela igualdade entre homens e mulheres. Entre suas principais propostas, Tebet afirma que, se eleita, seu Ministério terá paridade entre homens e mulheres.

A candidata também promete aumentar a efetividade dos programas de transferência de renda, acabar com o orçamento secreto, modernizar o SUS, maior combate ao crime organizado, criar políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres, reformar o imposto de renda, entre outros projetos.

Colocação de Tebet nas pesquisas

De acordo com as pesquisas para presidente divulgadas este ano, Tebet ficou, em quase todas, na terceira ou quarta posição, com cerca de 5% das intenções de voto.

No levantamento divulgado pelo Datafolha ontem (1), a candidata estava com 6% dos votos, na terceira colocação. Segundo a pesquisa, Lula (PT) lidera com 48%, seguido por Bolsonaro (PL) com 34%. Ciro Gomes (PDT) está em quarto lugar com 5% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Tebet.

Números dos outros candidatos à presidência

Além de Tebet, outros 10 nomes concorrem à vaga de presidente nas eleições. Confira seus números.

Lula (PT) – 13

Jair Bolsonaro (PL) – 22

Ciro Gomes (PDT) – 12

Felipe D’ávila (Novo) – 30

Soraya Thronicke (União Brasil) – 44

Constituinte Eymael (DC) – 27

Vera Lúcia (PSTU) – 16

Sofia Manzano (PCB) – 21

Leo Péricles (UP) – 80

Padre Kelmon (PTB) – 14