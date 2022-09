Tabata do Amaral pede a eleitores do Ciro para votarem em Lula no 1º turno | Eleições 2022

A deputada federal e candidata à reeleição Tabata Amaral (PSB/SP) declarou seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. Em vídeo publicado no Instagram, a parlamentar pede aos eleitores do candidato Ciro Gomes (PDT) a ajudarem e fechar a conta para uma decisão no primeiro turno das eleições 2022

Deputada Tabata Amaral explica apoio à chapa Lula e Alckmin

Em vídeo publicado em suas redes sociais, onde é seguida por mais de 680 mil contas, a Tabata do Amaral explica que o apoio a Lula e Alckmin tem a intenção de ajudar a decidir as eleições de 2022 no primeiro turno. Conhecida por apoiar Ciro Gomes, que faz parte do seu antigo partido, o PDT, a parlamentar diz que tem profundo respeito ao candidato, mas que é preciso “colocar a democracia em primeiro lugar”.

Uma das razões pra eu ter apoiado Ciro com tanto entusiasmo em 2018 foi saber que ele era o único candidato com condições de derrotar Bolsonaro. Dessa vez a única chapa com condições de derrotar Bolsonaro é a de Lula e Alckmin. Ciro é uma liderança importante para o debate democrático no Brasil, que ganhou minha admiração por ajudar a revolucionar a educação no Ceará. No entanto, essa não é uma eleição normal. Em tempos anormais precisamos de lucidez e firmeza. Repito: temos que fechar essa fatura já no 1º turno

Assista o vídeo no Instagram da candidata sobre apoio a Lula

