Candidato do PT tem mais votos no exterior

Lula lidera Apuração presidente 2026 no exterior: veja o resultado por país

Lula lidera Apuração presidente 2026 no exterior: veja o resultado por país

A votação para presidente entre os brasileiros que vivem no exterior já começou a ter resultados divulgados neste domingo (4). Como as urnas seguem o horário local de cada país, a apuração ocorre em momentos diferentes ao redor do mundo, e os primeiros números aparecem antes do encerramento da votação no Brasil.

Os dados abaixo correspondem às parciais divulgadas até o momento e serão atualizados conforme novos resultados forem conhecidos.

>> acompanhe o resultado da eleição TSE

Resultado parcial da eleição presidencial no exterior

Os primeiros números mostram uma disputa diferente de acordo com a região. Em países da Ásia e da Oceania que já tiveram a votação encerrada e começaram a divulgar resultados, Lula apareceu na liderança em algumas localidades. Flávio Bolsonaro, por outro lado, abriu vantagem em outros colégios eleitorais.

Na Austrália, Lula tinha 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio Bolsonaro. Em Singapura, a parcial registrava 190 votos para Lula e 92 para Flávio. Já na Nova Zelândia, eram 234 votos para Lula e 64 para Flávio Bolsonaro.

No Japão, Flávio Bolsonaro liderava com folga entre os votos já contabilizados: eram 25.109 votos, contra 5.567 de Lula.

Em Hong Kong, a diferença era menor, com 105 votos para Flávio Bolsonaro e 99 para Lula. Em Taiwan, Flávio somava 107 votos, diante de 77 de Lula.

No Oriente Médio, as parciais também apontavam comportamentos diferentes. Na Palestina, Lula aparecia com 1.078 votos, contra 46 de Flávio Bolsonaro. Na Síria, eram 97 votos para Lula e sete para Flávio. Já em Israel, Flávio Bolsonaro estava à frente, com 523 votos, enquanto Lula tinha 92.

Os primeiros resultados divulgados na Europa também apresentavam cenários distintos. Na Estônia, Lula registrava 142 votos, contra 19 de Flávio Bolsonaro. Na Finlândia, a parcial apontava 475 votos para Lula e 155 para Flávio.

Em Atenas, na Grécia, Flávio Bolsonaro aparecia na frente, com 230 votos, enquanto Lula tinha 196.

Esse texto está sendo atualizado.

Como funciona a votação dos brasileiros no exterior

Os brasileiros que mantêm domicílio eleitoral fora do país votam, nas eleições gerais, apenas para presidente e vice-presidente da República.

Em 2026, o eleitorado brasileiro no exterior é de 918.876 pessoas aptas a votar. Segundo os dados apresentados na apuração, existem urnas em 186 cidades de 134 países.

A maior concentração de eleitores brasileiros fora do país está nos Estados Unidos, Portugal e Japão.

Como cada país possui seu próprio horário, o encerramento das urnas não ocorre simultaneamente em todo o exterior. Por isso, resultados de algumas localidades começam a aparecer enquanto