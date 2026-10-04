Política

Resultado da eleição 2026: acompanhar apuração dos votos no TSE ONLINE

Como acompanhar a apuração dos votos em tempo real pelo site do TSE

Escrito por Anny Malagolini
apuração resultado eleições TSE Foto: Agência Brasil
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma plataforma para acompanhar, em tempo real, a apuração das Eleições 2026. A ferramenta permite consultar a votação para presidente, governador, senador e deputado, além de verificar a situação da disputa em cada estado.

A atualização dos resultados começa após o encerramento da votação e segue conforme os votos são contabilizados e divulgados pela Justiça Eleitoral.

Passo a passo para acompanhar a apuração pelo TSE

O eleitor pode consultar os resultados diretamente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A ferramenta do TSE reúne os dados de todo o país e permite acompanhar a apuração por cargo e estado.

  • Acesse o site oficial do TSE pela internet.
  • Procure pela área de resultados das Eleições 2026. A página reúne os dados oficiais da apuração.
  • Escolha o cargo que deseja consultar, como presidente, governador, senador, deputado federal ou deputado estadual.
  • Selecione o estado, quando a consulta for para governador, senador ou deputado.
  • Confira a quantidade de votos de cada candidato. Os números são atualizados conforme a apuração avança.
  • Observe o percentual de urnas apuradas. Esse indicador mostra quanto da votação já foi contabilizado.
  • Na disputa presidencial, acompanhe a opção “Brasil” para consultar o resultado nacional.
  • Para conferir a situação em um estado específico, selecione a unidade da Federação correspondente na plataforma.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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