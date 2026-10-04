Resultado da eleição 2026: acompanhar apuração dos votos no TSE ONLINE
Como acompanhar a apuração dos votos em tempo real pelo site do TSE
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma plataforma para acompanhar, em tempo real, a apuração das Eleições 2026. A ferramenta permite consultar a votação para presidente, governador, senador e deputado, além de verificar a situação da disputa em cada estado.
A atualização dos resultados começa após o encerramento da votação e segue conforme os votos são contabilizados e divulgados pela Justiça Eleitoral.
Passo a passo para acompanhar a apuração pelo TSE
O eleitor pode consultar os resultados diretamente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A ferramenta do TSE reúne os dados de todo o país e permite acompanhar a apuração por cargo e estado.
- Acesse o site oficial do TSE pela internet.
- Procure pela área de resultados das Eleições 2026. A página reúne os dados oficiais da apuração.
- Escolha o cargo que deseja consultar, como presidente, governador, senador, deputado federal ou deputado estadual.
- Selecione o estado, quando a consulta for para governador, senador ou deputado.
- Confira a quantidade de votos de cada candidato. Os números são atualizados conforme a apuração avança.
- Observe o percentual de urnas apuradas. Esse indicador mostra quanto da votação já foi contabilizado.
- Na disputa presidencial, acompanhe a opção “Brasil” para consultar o resultado nacional.
- Para conferir a situação em um estado específico, selecione a unidade da Federação correspondente na plataforma.