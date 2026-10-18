Manifestação Copacabana hoje: que começa o ato pela democracia?

A manifestação em Copacabana neste domingo, 18 de outubro, acontece no Posto 5, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Batizado de Ato Musical pela Democracia, o encontro foi convocado por Caetano Veloso e reúne artistas como Djavan, Simone, Marina Sena, João Bosco, Frejat e Fernanda Abreu. A mobilização defende a democracia, a liberdade de expressão artística e o direito de realizar manifestações pacíficas.

O ato é organizado pelo movimento 342 Artes e pela Mídia NINJA e ocorre uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Que horas começa a manifestação em Copacabana hoje?

A programação do Ato Musical pela Democracia está prevista para começar às 16h deste domingo (18), no Posto 5 de Copacabana. O ponto de encontro fica na Avenida Atlântica, entre as ruas Sá Ferreira e Almirante Gonçalves. Antes da mobilização na praia, estudantes e movimentos sociais organizam uma manifestação às 11h, na região da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro.

Caetano Veloso está à frente da convocação, que recebeu a adesão de diversos nomes da música brasileira. Entre os artistas anunciados estão Djavan, Simone, Marina Sena, João Bosco, Frejat, Fernanda Abreu, Ivan Lins, Chico César, Moreno Veloso, Francis Hime, Olívia Hime, Jorge Vercillo, Kleber Lucas, Jota.Pê, Duda Beat, Xamã e Edu Krieger.

A proposta é unir apresentações musicais e manifestações públicas em defesa da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos constitucionais de reunião pacífica e livre circulação.

Caetano divulgou o convite nas redes sociais na terça-feira (13). Desde então, outros artistas passaram a confirmar participação no encontro.

A mobilização deste domingo ocorre depois de outros atos políticos realizados nos últimos dias. Na segunda-feira (12), apoiadores de Lula se reuniram na orla de Copacabana em defesa da reeleição do presidente. Na mesma data, artistas, blocos de carnaval e escolas de samba participaram de uma mobilização na região da Lapa.

Em São Paulo, a Marcha pela Democracia reuniu manifestantes na Avenida Paulista no domingo anterior, dia 11.

Caetano Veloso também participou, em setembro de 2025, de um protesto em Copacabana contra a chamada PEC da Blindagem e a proposta de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, o cantor dividiu o palco com nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Paulinho da Viola.