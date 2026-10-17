Política

Por que Lula e apoiadores estão usando verde e amarelo nas redes sociais? Entenda

O que é a campanha “O verde e amarelo é nosso” em apoio a Lula

Escrito por Anny Malagolini
apoiadores estão usando verde e amarelo nas redes sociaisF Foto: redes sociais
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ELEIÇÃO 2026 – A campanha “O verde e amarelo é nosso”, convocada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), mobilizou apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais neste sábado (17). A iniciativa incentiva a publicação de fotos com roupas nas cores da bandeira brasileira, especialmente a camisa da Seleção Brasileira, para reivindicar os símbolos nacionais e ampliar a identificação dos eleitores com o campo político de Lula.

A mobilização ganhou repercussão após o próprio presidente publicar uma foto vestindo a camisa amarela da Seleção. Na imagem, Lula aparece com um adesivo com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. Na legenda da publicação, escreveu: “Bora, Brasil!”.

A convocação foi direcionada a apoiadores do presidente, artistas, influenciadores e personalidades públicas, que foram convidados a compartilhar imagens usando verde e amarelo e fazendo o gesto da letra “L” com os dedos. O deputado divulgou a convocação por meio de um vídeo direcionado ao chamado Exército do Lula, canal de mobilização de apoiadores no WhatsApp. A orientação foi para que os participantes publicassem fotos em seus perfis nas redes sociais e ajudassem a espalhar a mensagem.

Quem participou da campanha “O verde e amarelo é nosso”?

A mobilização reuniu políticos, artistas e apoiadores do presidente. Entre os nomes citados nas publicações estão as atrizes Débora Falabella, Bianca Bin, Sophie Charlotte, Carol Castro e Marjorie Estiano, além dos atores Carmo Dalla Vecchia e Sérgio Guizé.

Também participaram figuras públicas e representantes políticos, como a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a senadora Soraya Thronicke (PSB) e o deputado Túlio Gadêlha (PSD).

As publicações foram compartilhadas principalmente no Instagram e em outras plataformas digitais. A concentração das postagens em um mesmo horário foi planejada para ampliar o alcance da iniciativa e fazer com que a campanha circulasse para além dos perfis diretamente ligados à militância petista.

O que é o Exército do Lula?

O Exército do Lula é um canal de mobilização digital associado a André Janones, utilizado para organizar ações de comunicação e estimular a divulgação de conteúdos favoráveis ao presidente. Por meio do WhatsApp, os participantes recebem mensagens, vídeos e orientações para compartilhar materiais políticos em suas próprias redes.

A estrutura ganhou visibilidade durante disputas eleitorais anteriores, quando a comunicação digital se tornou uma ferramenta central das campanhas políticas. A iniciativa deste sábado segue essa lógica, com uma convocação coletiva para que apoiadores publiquem conteúdos em um intervalo concentrado de tempo.

A campanha “O verde e amarelo é nosso” também ocorre no contexto da disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), em um segundo turno marcado pela mobilização de apoiadores nas redes sociais. Nesse cenário, os símbolos nacionais passaram a integrar a disputa pela identidade visual e pelo engajamento dos eleitores.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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