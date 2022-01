Olavo de Carvalho morreu de covid-19, diz filha de ‘guru’

Olavo de Carvalho morreu na segunda-feira, 24de janeiro de 2022, aos 74 anos. O filósofo estava em Vírigia, nos Estados Unidos, onde vivia. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo uma das filhas, Heloísa de Carvelho, ele estava internado com covid-19.

Natural de Campinas, São Paulo, ele deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.

Conhecido como Guru de Bolsonaro, o escritor foi um aliado do Bolsonarismo na campanha eleitoral de 2018. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, afirmou.

Olavo de Carvalho morreu de covid-19?

Heloisa de Carvalho, uma das 8 filhas de Olavo de Carvalho, informou que o filósofo morreu vítima de covid-19. Em uma publicação pelo Twitter, relembrou o negacionismo do pai diante a pandemia.

“No dia q o Olavo postou q não tinha 1 morte por covid, perdi uma querida amiga, que era viúva e deixou 3 crianças c/ menos de 10 anos órfãs. Olavo morreu de covid, não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele,mas também não estou feliz. Sendo sincera comigo e meus sentimentos”, publicou a escritora.

Na manhã desta terça-feira (25), a filha também escreveu sobre a morte do escritor. “Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu”.

Em comunicado, a família de Carvalho não informou a causa da norte. “Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado”, diz publicação.

