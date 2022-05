Piso salarial enfermagem 2022: Câmara aprova piso de R$ 4,7 mil

Após intensa pressão da categoria, a maioria da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (4), a criação do piso salarial da enfermagem, técnicos de enfermagem e parteiras (PL 2564/20). A proposta deve seguir para sanção de Jair Bolsonaro.

As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Piso salarial enfermagem 2022 foi aprovado

O projeto aprovado sobre o piso salarial da enfermagem define o valor de R$ 4.750 para serviços de saúde públicos e privados. Nos demais casos, haverá proporcionalidade: 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem; e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras.

O texto prevê ainda a atualização monetária anual do piso da categoria com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e assegura a manutenção de salários eventualmente superiores ao valor inicial sugerido, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional tenha sido contratado.

O projeto seguirá para a sanção presidencial, mas ainda depende de acordo sobre fontes de financiamento.

Quem votou contra e a favor

Apenas o Novo declarou voto contrário a aprovação do Piso salarial enfermagem 2022. O líder do partido, deputado Tiago Mitraud (MG), criticou a proposta por ter alto impacto orçamentário.

– Alexis Fonteyne (Novo-SP) – Não

– Gilson Marques (Novo-SC) – Não

– Lucas Gonzalez (Novo-MG) – Não

– Luiz P. O.Bragança (PL-SP) – Não

– Marcel van Hattem (Novo-RS) – Não

– Paulo Ganime (Novo-RJ) – Não

– Tiago Mitraud (Novo-MG) – Não

– Vinicius Poit (Novo-SP) – Não

