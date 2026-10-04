Que horas sai resultado da eleição de 2026 hoje?

Que horas sai resultado da eleição de 2026 hoje?

os eleitores vão às urnas neste domingo, dia 4 de outubro, para votar no primeiro turno das Eleições 2026 do Brasil. A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília, e, a partir desse momento, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os resultados da apuração.

Que horas sai o resultado da eleição 2026

As primeiras parciais das Eleições 2026 serão divulgadas a partir das 17h deste domingo (4), no horário de Brasília. O horário foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a divulgação dos resultados em todo o país.

O TSE não estabelece um horário específico para o fim da apuração. Os números serão atualizados conforme os votos forem totalizados e enviados pelas seções eleitorais. Por isso, o resultado pode ser conhecido gradualmente ao longo da noite.

Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, as urnas funcionam das 7h às 16h no horário local. O encerramento às 16h corresponde às 17h no horário de Brasília. Em São Paulo, a votação ocorre das 8h às 17h, no mesmo horário de Brasília.

A apuração poderá ser acompanhada em tempo real pelo Portal Resultados do TSE, que permite consultar a totalização dos votos para os cargos em disputa. A plataforma mostra o percentual de seções totalizadas, a votação dos candidatos e a evolução da apuração por estado e município.

O TSE também disponibiliza o aplicativo Resultados, que permite acompanhar a totalização pelo celular.

Horário da votação nas Eleições 2026

A votação acontece das 8h às 17h pelo horário de Brasília em todo o país. Nos locais com fusos horários diferentes, o relógio local terá horários diferentes para que o encerramento coincida com as 17h de Brasília.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h no horário local;

Acre: das 6h às 15h no horário local;

11 municípios do Amazonas: das 6h às 15h no horário local;

51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h no horário local;

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h no horário local;

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, estados do Nordeste, Sul, Goiás, Amapá, Pará, Tocantins e Distrito Federal: das 8h às 17h.

Apesar da diferença nos relógios locais, o encerramento ocorre simultaneamente às 17h no horário de Brasília. A partir desse horário, o TSE começa a divulgar os resultados das eleições.

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