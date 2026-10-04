Política

Resultado das Eleições 2026: veja os 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo

São Paulo definiu as cadeiras da Assembleia Legislativa até 2030

Escrito por Anny Malagolini
deputados estaduais eleitos em são Paulo Foto: Rodrigo Costa
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Neste domingo (4), foram eleitos 94 deputados estaduais em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil. Todos os candidatos da Assembleia Legislativa foram escolhidos no primeiro turno, já que não existe a possibilidade de segundo turno para definição desse cargo.

Lista dos 94 deputados estaduais eleitos em SP

Os deputados estaduais eleitos nas Eleições 2026 tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027, quando terá início a nova legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em São Paulo, serão eleitos 94 parlamentares no primeiro turno, marcado para 4 de outubro de 2026.

1 – EDUARDA CAMPOPIANO PL – 213.107 VOTOS

Tem segundo turno para deputado?

Os parlamentares federais e estaduais e senadores já estão definidos em São Paulo. Só é possível votar para segundo turno para governador e presidente.

Saiba como acompanhar o resultado das eleições pelo TSE.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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