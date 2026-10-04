Política

Resultado Eleição 2026: veja os 70 deputados federais eleitos em São Paulo

Conheça os políticos eleitos

Escrito por Anny Malagolini
deputados federais eleitos em SP Foto: Agência Brasil
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Neste domingo (4), foram 70 deputados federais eleitos em SP, maior colégio eleitoral do Brasil. Todos os candidatos ao Congresso Nacional foram escolhidos no primeiro turno, já que não existe a possibilidade de segundo turno para definição desse cargo.

Lista dos 70 deputados federais eleitos em SP

De acordo com a Câmara Legislativa, os deputados federais e estaduais eleitos neste ano tomarão posse no dia 1° de fevereiro de 2027. Senadores eleitos também tomarão posse no mesmo dia.

Lucas Pavanato — PL — 315.211 votos
Erika Hilton — PSOL — 131.925 votos

Tem segundo turno para deputado?

Não há segundo turno para deputado federal ou deputado estadual. Em São Paulo, os candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa (Alesp) são definidos no primeiro turno, pelo sistema proporcional.

O segundo turno, quando necessário, ocorre apenas para presidente da República e governador, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Confira o resultado da eleição 2026

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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