Resultado Eleição 2026: veja os 70 deputados federais eleitos em São Paulo

Neste domingo (4), foram 70 deputados federais eleitos em SP, maior colégio eleitoral do Brasil. Todos os candidatos ao Congresso Nacional foram escolhidos no primeiro turno, já que não existe a possibilidade de segundo turno para definição desse cargo.

Lista dos 70 deputados federais eleitos em SP

De acordo com a Câmara Legislativa, os deputados federais e estaduais eleitos neste ano tomarão posse no dia 1° de fevereiro de 2027. Senadores eleitos também tomarão posse no mesmo dia.

Lucas Pavanato — PL — 315.211 votos

Erika Hilton — PSOL — 131.925 votos

Tem segundo turno para deputado?

Não há segundo turno para deputado federal ou deputado estadual. Em São Paulo, os candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa (Alesp) são definidos no primeiro turno, pelo sistema proporcional.

O segundo turno, quando necessário, ocorre apenas para presidente da República e governador, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

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