Bolsonaro aglomera no carnaval em praia de Santa Catarina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) causou aglomeração na Praia da Enseada, em Santa Catarina, nesta segunda-feira, 15 de fevereiro. Na companhia de seguranças e dos filhos Eduardo, deputado federal, e a caçula Laura, o presidente andava de jet-ski quando resolveu interromper o passeio para cumprimentar os banhistas.

Bolsonaro em praia de Santa Catarina

Bolsonaro desceu do jet-ski para conversar com as pessoas que estavam no local. Ele não usava máscaras, mas estava de colete de segurança. Os apoiadores que o rodearam também não usavam máscaras, e gritavam a palavra “mito”. As imagens foram registradas pelo jornal local “São Chico Online”, que também compartilhou um vídeo de Bolsonaro cumprimentando pessoas no último sábado, 13 de fevereiro, no mesmo local.

O portal São Chico Online fez uma transmissão ao vivo no Facebook nesta segunda, e mostrou a aglomeração que cercava Bolsonaro na praia. Apoiadores gritavam palavras de apoio ao presidente, enquanto ele atendia ao público tirando fotos e dando depoimentos. De volta ao jet-ski, Bolsonaro ainda segurou um garoto para uma fotografia.

O presidente desembarcou na manhã de sábado (13) no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Acompanhado da família, Bolsonaro escolheu São Francisco do Sul, na mesma região, como destino para passar os últimos dias que seriam de Carnaval, se não houvesse a pandemia da Covid-19. Segundo informações do G1, na terça-feira, 16 de fevereiro, Bolsonaro já deve voltar para Brasília.

Assista ao vídeo de Bolsonaro na praia:

Carnaval cancelado em todo Brasil

Esta segunda-feira seria marcada pelo tradicional feriado de Carnaval, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, o feriado foi cancelado na maioria das capitais brasileiras, como Santa Catarina. No entanto, o ponto facultativo foi mantido na maioria dos estados, por isso diversas pessoas folgaram nesta segunda.

De acordo com novos números registrados pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 13h desta segunda-feira, o Brasil registrou 239.359 mortes em virtude da Covid-19, enquanto o número de casos está prestes a alcançar os 10 milhões, 9.840.002. Veja abaixo:

Total de mortes: 239.294

Registro de mortes em 24 horas: 647

Média de novas mortes nos últimos 7 dias: 1.105 (variação em 14 dias: +4%)

Total de casos confirmados: 9.833.695

Registro de casos confirmados em 24 horas: 22.440

Média de novos casos nos últimos 7 dias: 44.494 por dia (variação em 14 dias: -13%)

Fonte: G1.