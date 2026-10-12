Tem debate entre Lula e Flávio Bolsonaro hoje? Confira a agenda

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), previsto para domingo, 11 de outubro, foi cancelado pela Record. A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro. Até lá, a programação reúne encontros nos dias 15, 18 e 23 de outubro, embora a participação dos candidatos ainda dependa de confirmação em alguns casos.

Quando serão os próximos debates presidenciais?

O calendário prevê um debate do consórcio Momento da Decisão em 15 de outubro, quinta-feira, mesma data da entrevista de Lula à TV Globo, após o Jornal Nacional. Na sexta-feira, 16 de outubro, será a vez de Flávio Bolsonaro participar da entrevista no mesmo telejornal. Já no domingo, 18 de outubro, a Band promove um debate em parceria com o Estadão, às 20h. O último encontro previsto será em 23 de outubro, sexta-feira, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com transmissão após o Jornal Nacional e mediação do jornalista César Tralli.

Confira a programação:

15 de outubro, quinta-feira: Lula tem entrevista prevista na TV Globo

16 de outubro, sexta-feira: entrevista de Flávio Bolsonaro à TV Globo

18 de outubro, domingo: debate promovido pela Band em parceria com o Estadão, às 20h.

23 de outubro, sexta-feira: debate da TV Globo

Candidatos são obrigados a participar de debates?

A legislação eleitoral brasileira não obriga os candidatos à Presidência da República a participar de debates na televisão ou no rádio. A decisão de comparecer cabe às campanhas.

A Lei das Eleições estabelece regras para a organização desses encontros, incluindo critérios relacionados à representação partidária e aos convites. As emissoras precisam respeitar as exigências legais para realizar os debates.

A ausência de um candidato não impede necessariamente a realização do evento. Para isso, a organização deve cumprir as condições previstas na legislação eleitoral.

Os debates permitem que os eleitores comparem propostas, avaliem respostas e acompanhem o posicionamento dos candidatos sobre temas como economia, segurança pública e políticas sociais. Na reta final da disputa, esses encontros também ampliam a exposição dos presidenciáveis antes da votação.