Veja as 15 profissões que estão em alta, segundo a pesquisa do LinkedIn

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, algumas profissões cresceram no último ano, segundo o LinkedIn. Foi isso que mostrou a pesquisa da rede social conhecida por abranger o mundo corporativo. De acordo com a empresa, cerca de 15 profissões das mais variadas áreas, como medicina, tecnologia e varejo, cresceram entre abril e outubro de 2020.

Veja o ranking das profissões mais em alta, segundo o LinkedIn:

Os profissionais da área de saúde especializados se destacaram entre as profissões que estiveram em alta ao longo de 2020, e que consequentemente ainda colhe bons frutos em 2021. De acordo o material compartilhado pelo LinkedIn, houve um aumento de 820% nas contratações de enfermeiros de terapia intensiva, por exemplo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No segundo lugar do levantamento de profissões do LinkedIn, a área de tecnologia ficou entre as mais procuradas pelos contratantes. Segundo a publicação da plataforma, os engenheiros de software se destacam em tal posição, na frente dos desenvolvedores de games, consultores de tecnologia, interface do usuário, designers, entre outros.

Confira a lista completa:

1º lugar – Médicos especializados

2º lugar – Cargos em tecnologia

3º lugar – Farmacêuticos e pesquisadores

4º lugar – Cargos em vendas e desenvolvimento de negócios

5º lugar – Especialistas em e-commerce

6º lugar – Profissionais autônomos de conteúdo digital

7º lugar – Especialistas em marketing digital

8º lugar – Profissionais de finanças

9º lugar – Telemarketing

10º lugar – Cargos de apoio a saúde

11º lugar – Serviços criativos

12º lugar – Análises de dados

13º lugar – Cargos de sucesso de clientes

14º lugar – Profissionais do setor de varejo

15º lugar – Especialistas em saúde mental

Fonte: LinkedIn

Mudanças da pandemia

A pesquisa do LinkedIn também mostrou um dado interessante: cerca de 20% das contratações foram para funções remotas, ou seja, realizadas em home office. A metodologia foi a única escolha das empresas durante boa parte no último ano de 2020, marcado pela quarentena e isolamento social no primeiro semestre.

O trabalho remoto predominou e não foi pouco. A pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, feito pela Fundação Instituto de Administração (FIA), também comprovou que o home office foi adotado por 46% das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E se por um lado as pessoas ficaram mais em casa, o consumo de conteúdo na internet também cresceu, algo que foi positivo para os profissionais do mundo digital, sendo eles: e-commerce, marketing, designers, criadores de conteúdo, entre outros.

Influenciadores digitais, youtubers, podcasters e outros grupos criativos ganharam visibilidade e espaço para ganhar dinheiro no último ano. O ramo registrou um aumento de 74% nas contratações, e fez com que outro movimento ganhasse força: a gestão de mídias digitais. Esta acabou atraindo 60% das contratações.

Outro setor que a pesquisa do LinkedIn revelou foi o da área da saúde mental. As pessoas puderam desacelerar o ritmo de vida corrido e intenso, mas o “novo normal” também trouxe um certo vazio causado pelo isolamento social. Como consequência, a procura por serviços voltados para o bem-estar mental cresceram ainda mais em 2020. As contratações de especialistas da área aumentaram 34%.

Quais são as profissões do futuro?

Algumas profissões prometem grandes oportunidades. Um estudo recente feito pela empresa Cognizant, de tecnologia e negócios, apontou 21 profissões promissoras para a década. Feito em 2019, complementa pesquisa do ano anterior que listou a mesma quantidade de trabalhos. Veja abaixo alguns deles: