American Tower anuncia sua usina solar em Frutal, Minas Gerais

A American Tower, empresa gigante norte-americana que atua na aquisição, construção e gestão de torres de telecomunicações, anunciou nesta quinta-feira, 15, a ativação de uma usina de energia solar em Frutal (MG) para atender o consumo da sua rede neutra de fibra ótica.

O projeto de geração distribuída foi desenvolvido em parceria com a empresa CGC. E mais, a usina solar conecta-se diretamente à rede de distribuição e possui 4.920 painéis solares. Nesse sentido, a empresa estima que o uso da energia renovável evitará a emissão de 255 toneladas de CO².

Dessa forma, toda a operação de fibra ótica da American Tower rodará com energia renovável. Para tal, um plano de expansão da planta está em andamento, com conclusão prevista para 2021. Além disso, a operadora ainda pretende gerar energia excedente para o uso compartilhado com clientes.

Recentemente, a American Tower expandiu sua rede de fibra neutra em Minas Gerais. A empresa ampliou sua cobertura de rede abrangendo 15 novas localidades e novas rotas de backbone, somadas ao crescimento de cobertura de rede nas cidades. Atualmente, são mais de 17 mil km de rede ótica construída.