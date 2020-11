BR Distribuidora entra no mercado de energia elétrica

A BR Distribuidora anunciou hoje, dia 26 de novembro, um acordo para aquisição da comercializadora Targus Energia. O movimento confirma a tendência global, na qual empresas do setor de energia ampliam seu escopo de atuação e passam a atuar no setor elétrico. O objetivo é participar de um mercado que passa por uma grande transformação e que apresenta perspectivas de crescimento mais interessantes.

BR Distribuidora com empresa de energia elétrica TARGUS

A BR Distribuidora anunciou a compra das empresas Targus Comercializadora de Energia e Targus Serviços de Energia. Dessa forma, a empresa atuará no segmento de venda de energia elétrica em todo o país. No entanto, a operação ainda está sujeita a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fundada em 2017, a Targus Energia possui cerca de 200 unidades consumidoras em sua carteira. Negociou 3,9 mil gigawatts-hora (GWh) em 2019 e obteve um faturamento próximo de R$900 milhões.

A BR Distribuidora vai pagar R$ 62,1 milhões ao longo dos próximos 4 anos. Além disso, a transação prevê mecanismos de earn-out e opções de compra e venda dos 30% restantes.

Energia elétrica apresenta maior potencial de crescimento

Com a operação, a BR Distribuidora vai atuar na compra e venda de energia elétrica para seus clientes. De fato, a iniciativa complementa o portfólio atual de produtos e permite a captura de novos clientes no mercado, oferecendo serviços de gestão no mercado livre e produtos de geração distribuída“

O mercado livre, onde atuam as comercializadoras de energia, representa hoje cerca de 30% do consumo energético do país. Além disso, apresenta grande potencial de crescimento para os próximos anos. Enfim, a empresa aposta que com sua escala, capilaridade comercial e estrutura financeira, terá uma posição de destaque no setor de comercialização de energia elétrica.