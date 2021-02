Ceará participará do promissor mercado global de Hidrogênio Verde

O governo do estado do Ceará assinou uma parceria com a empresa australiana Energix para construir uma enorme planta para a produção de hidrogênio. Nesse sentido, o investimento previsto de $ 5,4 bilhões de dólares para a construção de um hub inicial de hidrogênio verde no estado. O combustível é produzido a partir de fontes de energias renováveis. Dessa forma, o hidrogênio é fundamental no processo de descarbonização do planeta nos próximos anos.

O que é o hidrogênio verde?

Hidrogênio verde é o hidrogênio obtido a partir de fontes renováveis, como energia solar e eólica, sem a emissão de carbono. Diferentemente dos combustíveis fósseis, o aproveitamento energético do hidrogênio raramente se dá por sua combustão. Mas sim por meio de uma transformação eletroquímica, realizada em células conhecidas como “células a combustível”.

O oxigênio presente na atmosfera se combina com o hidrogênio, produzindo energia elétrica e água. Assim, a geração de energia por meio de células a combustível em si não causa danos ao meio ambiente.

O hidrogênio verde representa uma das soluções energéticas mais promissoras, acessíveis e sustentáveis para reduzir as emissões de gás carbônico. E para alcançar a neutralidade climática proposta para 2050, a descarbonização de indústrias que dependem do uso de combustíveis fósseis será preponderante.

Entenda o projeto do hub de hidrogênio verde no Ceará

O projeto consiste em sua primeira etapa em uma planta-piloto de eletrólise com insumo de energias eólica e solar para produção de hidrogênio verde. Nesse sentido, o método utiliza corrente elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio que existe na água.

A planta estará no Complexo do Pecém. Nesse sentido, o local é estratégico por se tratar de uma das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) . Além disso, o Nordeste abriga a maior capacidade instalada de eólicas e tem tudo para ser o principal hub de plantas solares. Adicionalmente, a proximidade com os mercados dos EUA, Europa e – via Panamá – Ásia, é uma vantagem competitiva importante.

Enfim, o projeto liderado pelo Governo do Estado conta também com a parceria e articulação do Complexo do Pecém; Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e Universidade Federal do Ceará (UFC).

Conheça o promissor mercado de hidrogênio

A Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) projeta até 2025 que 6% do consumo final de energia global esteja associado ao hidrogênio.

A Europa está pulando na frente na economia do hidrogênio. Enfim, dos 228 projetos de hidrogênio anunciados globalmente, cerca de 55% estão na Europa. Todos esses projetos devem movimentar investimentos da ordem de $ 300 bilhões de dólares em 10 anos.

Os planos para 2050 são de instalar 40 GW de eletrolisadores. Além disso, ter toda uma infraestrutura de importação e distribuição em toda a região.

Atualmente a Europa possui apenas 0,1 GW de capacidade instalada, mas planeja rápida expansão. O objetivo é descarbonizar os setores de siderurgia, transportes pesados e química.

Claramente, os desafios para a expansão do hidrogênio são muitos. Dentre eles, temos:

o desenvolvimento de toda a infraestrutura de transporte e armazenamento e a expansão massiva de geração elétrica renovável para produzir o combustível.

Enfim, uma vez solucionado os gargalos, as expectativas são promissoras. A meta é atingir a eficiência de custos e competitividade por volta de 2028.