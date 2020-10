Celpe vai sortear R$ 100 mil em prêmios para clientes com contas em dia

A CELPE, empresa de distribuição de energia elétrica do estado de Pernambuco, inova nas campanhas de engajamento com seus clientes. A companhia vai premiar clientes que estejam com as contas em dia através da promoção “Energia para Recomeçar”. Em suma, a Celpe promoverá sorteios com cerca de R$ 100 mil em prêmios.

O desafio de manter as contas em dia nesses dias de pandemia

Todas as distribuidoras de energia elétrica do país sofreram os impactos da crise econômica causada pelo covid-19. Além disso, a brusca redução de demanda e aumento da inadimplência exigiu reação governamental para socorrer as empresas. Dessa forma, a Conta-Covid contribuiu com o financiamento de R$ 16,1 bilhões.

A CELPE destacou-se pelas diferentes iniciativas. Por exemplo, a CELPE ofereceu cupons de desconto no pagamento de faturas atrasadas e opção de parcelamento da conta de luz no cartão de crédito. Agora, a empresa lança campanha de sorteios. O intuito é estimular os consumidores às novas formas de quitar as faturas e evitar o acúmulo de dívidas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba como participar do sorteio da Celpe com R$ 100 mil em prêmios

Primeiramente, a CELPE atende uma população de 9,5 milhões de habitantes distribuídos em 184 municípios. E agora, todos os clientes que estiverem com suas contas em dia, podem acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o seu cadastro para participar.

A companhia incentivará a adoção do recebimento da fatura por e-mail, fornecendo um número extra no sorteio. Além disso, os clientes receberão um terceiro número para o sorteio, caso adotem a modalidade de pagamento da conta de luz por débito automático e/ou utilizando internet banking ou a rede credenciada das distribuidoras.

Enfim, os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos meses da campanha. O primeiro resultado será no dia 30 de novembro de 2020. E mais, no último sorteio, o valor do prêmio chega a R$ 40 mil, o equivalente ao de um carro popular.