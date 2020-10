O dia em que a maior geradora de energia renovável ultrapassou a maior petroleira

O feito conquistado pela NextEra no último dia 2 de outubro sinaliza novos tempos para o setor de energia mundial. A empresa americana NextEra, maior geradora de energia solar e eólica no mundo, alcançou o valor de mercado de US$ 138,6 bilhões. Superando por um curto período, a gigante americana do petróleo, ExxonMobil, que valia US$ 137,9 bilhões. No entanto, no fechamento do mercado no mesmo dia, a ExxonMobil já recuperava o posto da empresa de energia mais valiosa do mundo.

O impacto da pandemia sobre a indústria do petróleo

A crise econômica causada pela pandemia da covid-19 interrompeu a movimentação de bens e pessoas e reprimiu a demanda de energia em todo o mundo. Dessa forma, o reflexo negativo sobre as projeções de receita e lucro das empresas de petróleo derrubaram o valor das ações das empresas. A ExxonMobil valia pouco mais de US$ 300 bilhões no início de 2020 e passou a valer US$ 140 bilhões nove meses depois.

A Exxon Mobil, baseada no Texas, produz energia principalmente a partir de petróleo e gás natural. Suas origens remontam à Standard Oil Company, fundada em 1870. Seu valor de mercado chegou a US$ 500 bilhões em 2007 e vem recuando desde então.

Sobre a NextEra geradora de energia solar e eólica

A NextEra, baseada na Flórida, tem mais de 200 instalações de geração de energia espalhadas pelos Estados Unidos. A vasta maioria é solar ou eólica. De fato, sua predecessora, a FPL (Florida Power & Light Company), começou a se concentrar em fontes renováveis nos anos 1980 e em 1985 celebrou seu primeiro dia de fornecimento de energia sem usar petróleo.

Enfim, em 2009, a companhia adotou o nome atual, NextEra. Seu valor de mercado vem crescendo regularmente e avançou cerca de 66% só nos últimos dois anos, segundo a S&P Global Market Intelligence