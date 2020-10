Cosan cancela IPO da Compass; entenda o que aconteceu

A Cosan cancelou a oferta inicial de ações da Compass devido a deterioração das condições do mercado. O grupo de energia e infraestrutura tinha expectativa de levantar quase R$ 5 bilhões. Dessa forma, o intuito era adquirir empresas e participar de privatizações, visando também o fortalecimento de sua posição de caixa. No entanto, a Cosan preferiu cancelar os planos e possivelmente retomá-los no final de 2020.

Postergação do IPO da Compass

As condições de mercado não mostraram demanda suficiente para a operação no preço pretendido. O plano da empresa era obter uma avaliação “pre-money” de R$ 20 bilhões, isto é antes do aporte do dinheiro novo. Dessa forma, após a oferta o valor da companhia alcançaria R$ 25 bilhões. Contudo, o mercado cortou essa pretensão antes mesmo da operação se tornar oficial. Os investidores aceitavam uma avaliação, no máximo, entre R$ 13 a 14 bilhões, pré-capitalização.

A Compass, criada em março do ano passado, engloba os negócios da Cosan em gás, incluindo a distribuidora Comgás. A visão da empresa é ser a maior plataforma privada de gerenciamento de gás do país. De acordo com o prospecto preliminar da oferta, a companhia teve receita de R$ 4 bilhões e lucro líquido de R$ 508,5 milhões no 1o semestre de 2020. Os papéis da Compass seriam negociados no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro. Em suma, a transação que envolveria a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais.

Sinais negativos para IPOs

O mercado ainda está tentando compreender se a janela fechou mesmo ou se é apenas uma questão de preço. Até o meio de setembro, a crença era forte de que 2020 terminaria com 30 IPOs — quase o dobro dos 17 realizados até o momento, que movimentaram mais de 21 bilhões de reais. Outros recuos recentes foram o banco BR Partners e a nova oferta secundária de ações da BR Distribuidora.