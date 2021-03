Cresce a busca por financiamento de placas solares na pandemia

As pessoas físicas estão buscando cada vez mais formas de reduzir seus gastos e desperdícios. Com a pandemia, qualquer corte de despesas contribui para a organização do orçamento familiar. Nesse sentido, diversas instituições financeiras apontaram o forte crescimento na procura por financiamento para compra de placas solares para pessoas físicas.

Qual é a lógica de investimento em energia solar?

Desde 2012, os consumidores de energia elétrica podem gerar sua própria energia. Dessa forma, qualquer pessoa pode adquirir e instalar um sistema de geração solar fotovoltaica no seu telhado. Assim, a energia solar gerada reduz a sua conta de luz.

Nesse sentido, o grande obstáculo para o avanço da energia solar é o preço de compra das placas e equipamentos que compõem o sistema de geração solar. De fato, que os preços das placas solares caíram na última década e possibilitou a viabilidade econômica.

No entanto, apesar do crescimento da energia solar no Brasil, menos de 2% da população se beneficiam das economias. Certamente, o potencial de crescimento está apenas no início.

O que os bancos oferecem como solução de financiamento de placas solares?

Os bancos e as instituições financeiras oferecem produtos de financiamento. Isto é, emprestam o dinheiro em troca de pagamentos com juros no futuro.

O Santander relatou um crescimento de 25% na sua linha de crédito no primeiro bimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o banco BV divulgou que o volume financiado em 2020 triplicou em relação a 2019. Ainda, segundo o Bradesco, houve crescimento de 46%na quantidade de operações para aquisição e instalação de painéis solares em 2020.

Finalmente, veja algumas opções de financiamento oferecida pelos grandes bancos:

Santander; parcelamento em até 72 meses, com juros de 0,79% ao mês, carência de 120 dias

BV; parcelamento em até 84 meses, com juros de 0,75% ao mês, carência de 120 dias

Bradesco; parcelamento em até 60 meses, com juros SELIC + 0,95% ao ano + 3,5% spread, carência de 365 dias (linha BNDES Finame Baixo Carbono)

Não quer assumir novas dívidas, conheça a energia solar por assinatura

Caso você não queira contratar uma dívida com o banco ou ainda, não entenda os riscos envolvidos com um projeto de geração fotovoltaico, sugerimos você avaliar a energia solar por assinatura.

Afinal, nessa modalidade você compartilha uma fazenda solar, que gera créditos em sua conta de luz e você não precisa investir na compra de placas solares.

Em suma, a boa notícia é que as opções estão surgindo e possibilitando que mais pessoas tenha acesso à energia solar. Agora não somente aqueles que dispunham de recursos para adquirir os equipamentos ainda caros. Agora você pode financiar a compra com dinheiro emprestado de um banco ou compartilhar uma fazenda solar.