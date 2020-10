Já são mais de 1 milhão de empregos qualificados e bem remuneração na área de energia renovável no Brasil. Veja quais são os cargos em alta com salários de até R$ 25 mil.

Empregos em alta no setor de energia renovável no Brasil

A empresa de recrutamento e seleção de média e alta gestão, Michael Page, confirma que o Brasil participa ativamente de uma das maiores tendências globais no setor de energia. De fato, a mudança da matriz energética de fontes fósseis para as renováveis, já produziu mais de 1 milhão de empregos qualificados e bem remunerados no Brasil no setor de energia renováveis.

Oferta de novos empregos em energia renovável só cresce A oferta de empregos em energia renovável não para de crescer, mesmo em tempos de pandemia. Atualmente o Brasil é o segundo país no mundo que mais emprega na área de energias renováveis, e fica atrás apenas da China. Nesse sentido, a empresa Michael Page confirma que a busca de executivos cresceu 35% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. A busca por profissionais abrange os diferentes níveis hierárquicos, desde cargos de entrada até cargo de gestão. As empresas não buscam somente pessoas que sejam especialistas técnicas em sustentabilidade ou energia renovável. Mas sim, profissionais com conhecimentos em áreas correlatas e que entendam da cadeia produtiva. Além disso, a demanda deve se manter aquecida por muito tempo, dado os ciclos de projetos de médio e longo prazo. Isto inclui as diferentes áreas de operação, finanças e vendas. No Brasil, a maior procura por engenheiros com formação em mecânica, civil ou até mecatrônica está relativamente equilibrada com a oferta. Isto é, não sofremos de falta de mão de obra, nem tampouco estamos sobrecarregados. O mercado está crescendo e deve trazer ótimas oportunidades de geração de emprego e renda para milhões de brasileiros.

Confira 3 cargos em alta com salários de até R$ 25mil

De fato, merece destaque a capacidade de geração de empregos no setor de energia renovável com cargos de salários de até R$ 25 mil. Finalmente, confira os 3 cargos com alta demanda em 2020, de acordo com a Michael Page:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -