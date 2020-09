Geladeira solar criada no Brasil é solução para regiões sem energia elétrica

A Youmma já comercializou mais de 2 mil unidades de sua geladeira solar. Segundo informações do site CNN Business, estima-se que mais de 600 milhões de pessoas das regiões mais remotas do continente africano se beneficiaram da nova tecnologia brasileira. Além disso, vale destacar que essas regiões remotas da Uganda e Quênia – em pleno ano de 2020 – ainda não dispõem de eletricidade. Geladeira solar é econômica e possui boa autonomia Alguns atributos técnicos da geladeira solar são sua economia e sua autonomia. Primeiramente, a geladeira solar consome apenas 1/4 de energia de um modelo tradicional de 100 litros. Além disso, sua bateria pode manter alimentos e medicamentos armazenados em segurança por até um dia e meio sem a necessidade de uma nova recarga de luz solar.

Geladeira comercializada como um serviço de assinatura

Para democratizar o acesso, a Youmma criou um modelo de pagamento via telefone celular em parceria com a empresa queniana de energia solar M-Kopa. Trata-se de um leasing ou aluguel.

Novos consumidores precisam fazer um depósito de cerca de US$ 100 dólares (cerca de R$ 530). Em seguida, as mensalidades de US$ 1 a US$ 1,50 cobrem o uso da energia e os custos de instalação do painel solar no telhado. Além disso, o pacote inclui também o sistema de iluminação solar para toda a casa.

Após 2 anos de assinatura, o consumidor recebe a posse da geladeira solar e não precisa mais pagar por ela. Caso o usuário deixe de pagar, o serviço é suspenso imediatamente até que uma nova recarga seja feita.

Futuros avanços para ampliar mercados

De certo, que o preço não é baixo o suficiente para a região, o que restringe o mercado a pequenos empresários. Por sua vez, esses pequenos negócios podem agora armazenar alimentos e ampliar as vendas. Nesse sentido, a Youmma já avalia futuras evoluções para reduzir o preço final.

Além disso, o ganho de escala é caminho crítico para diminuição dos preços. Após o sucesso inicial obtido em Uganda e Quênia, a Youmma já mira sua expansão. Em suma, a empresa já planeja expandir os serviços para outros países, tais como Nigéria, Tanzânia, Zâmbia, Costa do Marfim e Senegal.