Inovação para manter as contas de luz em dia

A inadimplência dos consumidores junto a distribuidoras de energia elétrica no Brasil cresceu em setembro após quatro meses consecutivos de retração. Nesse sentido, a inadimplência acumulada desde março de 2020 é de 5,04%, o equivalente a quase 4 bilhões de reais. Diante do quadro desafiador, as distribuidoras buscam novas ações para incentivar seus clientes a manter as contas de luz em dia.

Sorteio de R$ 400 mil para clientes com contas em dia

O grupo Neoenergia vem buscando formas alternativas para facilitar o pagamento com ações de negociação e adoção de canais digitais. E agora, as quatro distribuidoras de energia elétrica do grupo Neoenergia vão premiar os clientes com as contas em dia. A Coeba na Bahia, a Celpe em Pernambuco, a Cosern no Rio Grande do Norte e a Elektro em São Paulo e Mato Grosso do Sul promoverão sorteios de R$ 400 mil em prêmios para os seus consumidores adimplentes.

Essa premiação vem em boa hora dado o impacto que a pandemia provocou no orçamento de muitas famílias. O pagamento das contas em dia é essencial para que o orçamento familiar permaneça equilibrado, evitando acúmulo de dívidas. Além disso, esse sorteio estimula a adesão dos consumidores às novas formas de quitas suas faturas.

Como participar

Todos os clientes que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia podem participar da promoção. Para participar basta acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o seu cadastro. Além disso, o consumidor que optar pelo recebimento da fatura por e-mail terá mais um número e, portanto, aumenta a possibilidade de ser premiado. E mais, quem fizer o pagamento por débito automático ou através da internet banking ou da rede credenciada das distribuidoras, receberá ainda um terceiro número.

A cada seis meses, os números serão sorteados pela Loteria Federal. O primeiro resultado será no dia 30 de novembro de 2020. No último sorteio, o valor para cada uma das concessionárias chega a R$ 40 mil, o equivalente ao de um carro popular.

A Aneel está atenta ao tema de inadimplência

O governo monitora de perto os pagamentos das contas de luz desde o início da crise causada pela pandemia de coronavírus, em meados de março. A inadimplência tocou máximas de 9,84% em abril, primeiro mês inteiramente sob impacto de quarentenas em Estados e municípios.

Primeiramente, em meio aos atrasos de pagamentos e à redução do consumo, os ministérios de Minas e Energia e da Economia costuraram junto a um grupo de bancos liderado pelo BNDES um empréstimo de cerca de R$ 15 bilhões. Esse recurso apoiará o caixa das distribuidoras e deverá ser pago em cinco anos, com repasse dos custos às tarifas dos consumidores.

A Agência Nacional de Energia Elétrica chegou a suspender por 90 dias cortes de fornecimento por inadimplência para consumidores residenciais e serviços essenciais a partir de março. No entanto, o corte por inadimplência já foi retomado, exceto para clientes de baixa renda, que devem ser beneficiados até o final do ano.

Além disso, a energia solar por assinatura também está sendo adotada para reduzir as contas de luz por inúmeras famílias, condomínios e empresas de Minas Gerais. De uma forma rápida, simples e digital, consumidores de energia elétrica de baixa tensão da CEMIG podem efetuar a adesão a fazendas solares. Dessa forma, é possível economizar, sem a necessidade de investimentos iniciais!