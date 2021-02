Lições da COVID-19 para uma nova matriz elétrica

A revista Nature, referência no tema de mudanças climáticas, publicou recentemente um estudo que revela o impacto e as lições da COVID-19 no setor de energia mundial. As emissões globais de CO 2 caíram drasticamente com a redução da economia e queda do consumo de energia. As usinas térmicas intensivas em combustíveis fósseis foram prioritariamente desligadas. Esses efeitos ilustram a oportunidade para diferentes políticas que possibilitem uma transição da matriz elétrica global.

A transição iniciou-se antes da pandemia do COVID-19 Antes mesmo da pandemia do COVID-19, o setor elétrico já apresentava importantes passos na direção das fontes renováveis. O crescimento da energia solar e eólica em todos os continentes é marcante na última década. Além disso, esse crescimento acelerou nos últimos anos devido a queda no custo das tecnologias de geração e a melhoria de performance dos equipamentos.