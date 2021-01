Conheça 5 programas para baixar músicas no computador

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em um cenário no qual plataformas de streaming como Spotify são altamente populares, é difícil imaginar que, apenas alguns anos atrás, grande parte das pessoas pesquisavam por formas de baixar músicas no computador. Embora não seja uma prática muito comum atualmente, alguns amantes da música ainda preferem armazenar suas faixas no PC. Para facilitar a vida dos integrantes deste seleto grupo, listamos 5 programas para baixar músicas no computador que vale a pena conferir.

Por que alguns usuários ainda baixam músicas no PC?

Antes de adentrarmos à lista, é importante pontuar alguns motivos pelos quais determinadas pessoas escolhem essa alternativa em detrimento das famosas plataformas de streaming. Um dos possíveis motivadores para essa preferência é o fator econômico. Afinal, as melhores plataformas do mercado são pagas. O Spotify, por exemplo, permite o uso gratuito, mas estabelece uma série de limitações que travam a experiência do ouvinte. No final das contas, o usuário acaba pagando por benefícios como escolher a música que ouvirá em seguida. Quando as faixas estão na memória do computador, o controle não tem custo ou limites.

Outro aspecto que pode interferir nessa decisão é o apego do usuário por suas músicas. Com receio de que a plataforma de streaming acabe retirando determinada faixa de seu catálogo, o usuário pode baixá-la para se sentir mais seguro. Isso também explicaria porque algumas pessoas conservam o hábito de comprar CDs e DVDs.

Programas para baixar músicas no computador

Dito isto, vamos ao que interessa: programas viabilizam o download de músicas no PC. Algumas pessoas optam por baixar músicas a partir de serviços de streaming como o Youtube e SoundCloud, outras preferem programas tradicionais especializados. Esse último grupo costuma utilizar redes P2P, isto é, redes que conectam milhares usuários e permite o compartilhamento de músicas entre eles. Confira abaixo 5 opções que você pode utilizar:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Soulseek – programas para baixar músicas no computador

O primeiro candidato da lista é muito conhecido no universo P2P. A sua interface é pouco intuitiva e, portanto, pode confundir novos usuários. Mas, com alguns cliques e um pouco de atenção, é possível entender como o aplicativo funciona. Esse esforço vale a pena, afinal, a plataforma possui uma base extensa de adeptos e um vasto catálogo. Além disso, o app conta com chats públicos e privados que possibilitam a interação entre os integrantes. O Soulseek ainda permite vasculhar os arquivos compartilhados por um usuário para encontrar faixas com mais qualidade.

eMule

Outro nome muito conhecido entre programas para baixar músicas no computador é o eMule, que se destaca como uma das melhores opções disponíveis atualmente. O aplicativo também possui chats públicos e a opção de conversar com outros usuários em particular. Algumas atualizações facilitaram seu uso, ao tornarem a interface mais intuitiva e ampliarem recursos. Com essa ampliação, os usuários agora podem usar o eMule também como um gerenciar de downloads de torrent.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

MP3Jam

O ponto forte do MP3Jam é a possibilidade de pesquisar músicas de diversas fontes diferentes ao mesmo tempo, como YouTube e serviços de torrent. Seu mecanismo de pesquisa ainda filtra os arquivos de maior qualidade, reunindo uma biblioteca mais selecionada. Vale destacar que o app conta com um player bem estruturado. No entanto, sua versão gratuita possui algumas limitações. O usuário só pode realizar cinco downloads a cada 25 minutos e não pode baixar álbuns completos.

FrostWire

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O FrostWire segue a mesma premissa das opções anteriores. Mas, além da versão para desktop, o programa também conta como uma versão mobile para Android. O seu destaque está no contato direto com músicos, que compartilham suas criações gratuitamente. Com isso, o FrostWire reúne diversas funções em um só lugar, sendo um forte candidato para quem procura programas para baixar músicas no computador.

Ares – programas para baixar músicas no computador

Por fim e não menos importante, está a plataforma que reuniu usuários do antigo KaZaa (outra plataforma de P2P). O Ares surgiu com funções muito básicas e semelhantes ao seu concorrente. Mas, com o tempo, seus recursos foram ampliados e agora incluem suporte para download de torrents e um chat de bate-papo. Com uma pegada mais dinâmica, o Ares também possui rádios de diversos estilos, que foram criadas pelos próprios usuários da comunidade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -