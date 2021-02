Destinos em alta para 2021: 10 lugares para conhecer no Brasil e exterior

Depois de um 2020 de muitas viagens adiadas por causa do coronavírus, o novo ano chegou trazendo a vacina e a possibilidade de retomada do turismo. Entre os destinos em alta para 2021 há alguns no Brasil e também no exterior.

A perspectiva de melhora no cenário das viagens tem feito muita gente voltar a se programar para conhecer novos lugares. A tendência é que destinos com natureza, atrativos ao ar livre ou com menos movimentação sejam os mais procurados.

Assim, todos os destinos em alta para 2021 podem ser considerados como boas opções para viajar depois da pandemia. A escolha vai depender do gosto de cada um e do estilo de viagem que pretende fazer, seja para relaxar e descansar ou para buscar um pouco de agito.

Destinos em alta para 2021 no Brasil

Entre especialistas do setor, é certo que as viagens pelo Brasil seguirão com força total ao longo do ano. Os destinos nacionais serão os mais escolhidos, seja por questões de logística ou de economia. Veja algumas sugestões do que conhecer:

Campos do Jordão (SP)

A cidade está entre os lugares mais frios do Brasil e é um ótimo destino de inverno. Se destaca principalmente pelos restaurantes e as cervejarias. Além disso, há parques e jardins, como o Amantikir e o Horto Florestal, ambos com paisagens que rendem belas fotos.

A arquitetura de Campos do Jordão também chama a atenção, com o estilo diferente das construções, inspiradas nas casas de campo dos alpes suíços. Muitos famosos costumam frequentar a cidade, especialmente os que moram em São Paulo, como a atriz Larissa Manoela. A capita fica a apenas 180 km.

São Miguel do Gostoso (RN)

Para quem prefere um clima mais quente, São Miguel do Gostoso é uma boa opção. O destino se tornou um dos queridinhos dos famosos, especialmente durante o verão, quando acontecem muitas festas.

Fora do período de agito o calor permanece. E a dica é aproveitar a tranquilidade das praias, algumas delas paradisíacas e com estilo mais rústico.

Jalapão (TO)

Seguindo a tendência de destinos com opções de passeios em meio à natureza, o Jalapão é um dos que mais está em evidência e seguirá como um dos destinos em alta para 2021. É como se a região estivesse sendo descoberta pelos turistas, inclusive por muitos famosos, como o humorista Whindersson Nunes e a cantora Lexa.

O destaque do Jalapão fica por conta pôr do sol na Pedra Furada. Também há muitos fervedouros, onde é possível fazer flutuação. E, ainda, cachoeiras e trilhas. Ideal para descansar um pouco da correria do dia a dia.

Porto Seguro (BA)

Mais um destino para quem gosta de praia. O sul da Bahia está em alta e Porto Seguro é a principal cidade da região, com boa estrutura para receber turistas. Conta com boas opções de hospedagem, restaurantes e espaços completos na orla.

E tem uma localização estratégica, perto de outros lugares menores e também muito procurados, como Caraíva, Trancoso, entre outros, que podem ser conhecidos em um bate e volta. Tudo isso faz com que seja um dos destinos em alta para 2021.

Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago de Fernando de Noronha segue na lista dos destinos em alta para 2021. É um dos destinos litorâneos mais desejados do Brasil, principalmente por seu mar azul, as praias paradisíacas, muitos lugares preservados e a tranquilidade.

Não por acaso é um dos lugares mais procurados pelos famosos em qualquer época do ano. Os casais Grazi Massafera e Caio Castro, Rodrigo Simas e Agatha Moreira e Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são alguns dos que costumam frequentar. Vale lembrar também que o Noronha foi uma das regiões menos afetadas pelo coronavírus no Brasil.

Destinos em alta para 2021 no exterior

Embora a tendência maior seja de viagens nacionais, há também alguns destinos internacionais que seguem em alta entre os turistas brasileiros. Para quem pensa em sair do país, algumas opções são:

Caribe

As ilhas do Caribe tiveram poucos registros de casos de Covid. Além disso, são destinos com cenários paradisíacos que sempre fizeram parte do desejo de muitos viajantes. A soma dos dois fatores faz com que seja um dos destinos em alta para 2021 e uma ótima opção de viagem assim que reabrirem para o turismo.

Aruba, St. Barth, Saint Martin e Curaçao são algumas das mais procuradas, principalmente por celebridades. A melhor época é de novembro a maio. Recentemente a atriz Dani Calabresa passou alguns dias por lá.

África do Sul

O país possui muitos parques com animais como leões, elefantes, rinocerontes e zebras. E há passeios a vários deles, principalmente os safáris para vê-los de perto. Além disso há a capital, Cape Town, com passeios mais urbanos, lojas e restaurantes.

Nas proximidades há também a opção de conhecer vinícolas e praias pouco exploradas. E um dos pontos positivos é que a África foi o continente menos afetado pelo Covid. Entre os famosos o destino também está em alta. A cantora Preta Gil e a atriz Marina Ruy Barbosa já conheceram.

Ushuaia

A pequena cidade no extremo sul da Argentina é conhecida como o “fim do mundo”, devido à sua localização. O inverno rigoroso é um dos fatores que mais atrai os turistas. A paisagem é quase sempre formada por muita neve, ótima para tirar belas fotos e, principalmente, para prática de ski.

Além disso, há um passeio no Trem do Fim do Mundo que leva até o Parque Nacional Tierra del Fogo, e outros passeios como o Museu Marítimo (antiga prisão e o Cerro Castor). Também conta com bons restaurantes e muitas opções de lojas. A atriz Mariana Rios já fez esta viagem.

Eslovênia

O país nunca esteve entre os mais procurados, mas vem crescendo principalmente na área do turismo sustentável. A capital, Liubliana, tem restaurantes conceituados, o que fez com que fosse eleita como a melhor região gastronômica da Europa para 2021. Além disso, é considerada a “capital verde da Europa”.

O principal destaque da Eslovênia é primordialmente o grande número de paisagens incríveis, lagos, muitos lugares para aproveitar a natureza e até mesmo um castelo medieval no topo de um penhasco.

Maldivas

Muitos casais gostam de viajar para as Maldivas, mas o destino não é exclusividade das viagens românticas. O mar azul de águas cristalinas, com resorts de luxo, tem sido a escolha de muitos famosos e segue conquistando cada vez mais turistas, o que o torna um dos destinos em alta para 2021.

No ano passado a atriz Juliana Paes chamou a atenção pelas fotos tiradas nas praias que são um verdadeiro paraíso. Além disso, há opções de passeios de barco, mergulho e bons restaurantes para experimentar a gastronomia local.

Antes de escolher qualquer um dos destinos em alta para 2021, é importante ter atenção à situação da Covid-19. E, no caso das viagens internacionais, pesquisar também sobre as restrições impostas por alguns destinos, pois assim não haverá o risco de tentar ir para um dos países fechados para brasileiros.