Pétala vai sair da Fazenda? Família quer tirar peoa do programa

Pétala vai sair da Fazenda? Família quer tirar peoa do programa

Depois da saída de Deolane Bezerra do reality show no último domingo, 4, a família de Pétala Barreiros também quer tirar a influenciadora digital do reality. Os pais da peoa afirmaram que vão tomar medidas legais para tirar a filha do programa e até publicaram vídeos da irmã da famosa em um hospital. Pétala vai sair da Fazenda?

Pétala vai sair da Fazenda 2022 assim como Deolane?

A família de Pétala Barreiros também começou a protestar pela saída da peoa na noite de ontem, após Deolane Bezerra sair de A Fazenda 2022.

Altemir Barreiros, pai de peoa, disse em seus stories que estava tentando tirar a filha da competição. "Medidas legais estão sendo tomadas para a saída dela", afirmou. A mãe de Pétala, Nice Barreiros, publicou vídeos de Valentina, criança adotada pela família recentemente, passando mal, mas sem mostrar o rosto dela. "Ela está vomitando muito, vai fazer alguns exames e tomar um remedinho na veia", contou.

Yanka Barreiros, outra irmã da peoa, veio explicar a situação após o fato repercutir negativamente nas redes sociais. "A Valentina está no hospital porque está vomitando muito, não tem nada a ver com reality", revelou.

No entanto, nesta segunda-feira, 5, Yanka publicou nas redes sociais que a família não vai mais tentar tirar Pétala do programa. "Tentamos de tudo pra tirar a Pétala da Fazenda, e não conseguimos. Infelizmente, não tem o que fazer, agora é esperar!", disse.

"Como eu já disse, não temos a força que a Deolane, a Day e a Dani tem e elas conseguiram tirar a Deo porque a mãe estava internada", continuou. Ela também contou que tinha uma reunião marcada na manhã desta segunda com um dos diretores da atração, mas que foi cancelada pois o diretor não estava se sentindo bem.

Veja o vídeo publicado por Altemir Barreiros, pai de Pétala:

🚨VEJA: A saída de Deolane Bezerra continua movimentando #AFazenda14! Após a força-tarefa para tirar a advogada do reality, a família de Pétala Barreiros decidiu seguir o mesmo caminho. Altemir Barreiros, pai da influenciadora, afirmou que medidas legais estão sendo tomadas. pic.twitter.com/RzJjynjuLv — Closer Brasil (@closerbrasil) December 5, 2022

Após saída de Deolane, Pétala pensou em desistir de A Fazenda 2022

A saída de Deolane Bezerra do reality show deixou Pétala, Bia Miranda e Moranguinho abaladas, que cogitaram desistir da atração.

A influenciadora digital e suas aliadas chegaram a arrumar as coisas para ir embora do programa. A primeira a receber atendimento da produção foi Moranguinho, que retornou para a sede após passar um tempo sumida. Pétala ficou surpresa ao ver a amiga voltar para a competição, pois acreditava que ela tinha de fato saído do confinamento.

Em seguida, foi a vez de Moranguinho e Bia Miranda serem atendidas. As três desistiram da ideia de deixar o programa e seguem no jogo, encerrando as dúvidas se Pétala vai sair da Fazenda.

Em um primeiro momento, Pétala não acreditava que Deolane desistiu da fazenda devido ao estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que está internada. No entanto, foi possível ouvir parte da conversa entre ela e Moranguinho, na qual a dançarina afirmou ter visto através da produção o vídeo da advogada encontrando a matriarca no hospital.

Adriane Galisteu também entrou ao vivo na sede para chamar a atenção dos peões que duvidaram da explicação dada pela produção.

“Meninas, eu entendo que a saída da Deolane mexeu com vocês, por ela ser um elo forte", começou a dizer a apresentadora. Galisteu pediu respeito a ela, a emissora e a produção do programa, e disse que esse tipo de postura é inadmissível "sugerindo que vamos inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo. Então, para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo e quem não acredita já sabe o caminho a tomar”, disse.

Assista ao momento: