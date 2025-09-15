Confira a lista oficial com todos os participantes de A Fazenda 17

Chegou o grande dia de estreia de A Fazenda 17, que começa neste segunda-feira, 15 de setembro. O programa só começa às 22h30, mas adiantamos quais são os participantes confirmados no confinamento em Itapecerica da Serra.

Carol Lekker

Carol é modelo, influenciadora digital e mora em Barcelona, na Espanha. Ela foi Miss Bumbum em 2022. Já demonstrou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Creo Kellab

O ator Creo Kellab nasceu em 1973 em Minas Gerais e ganhou fama pelo seu trabalho em Assalto ao Banco Central, filme de 2011. Atuou em Três Irmãs (2008) e Impuros (2018).

Duda Wendling

Duda Wendling é atriz e, em 2012, interpretou Clarinha na novela ‘Avenida Brasil’. Atuou no filme ‘Mato Sem Cachorro’ ao lado de Bruno Gagliasso em 2013, na série Valentins (2017) como Lila Valentim e participou da novela Verão 90 (2019) como Isadora Ferreira, ambas na Globo. Em 2022, entrou para o elenco da série Stupid Wife, onde viveu Sara Campos.

Dudu Camargo

Dudu Camargo, 27 anos, está entre os participantes do programa da Record TV. O rapaz já foi considerado pupilo de Silvio Santos, mas se envolveu em polêmicas nos bastidores do SBT e acabou demitido da emissora. Em 2020, a cantora Simony teve os seios apalpados pelo apresentador enquanto cobria os Bastidores do Carnaval, da Rede TV! e entrou na justiça.

Fabiano Moraes

Fabiano Moraes é conhecido do público por ser pai da influenciadora Viih Tube. Com a filha crescendo como empresária e criadora de conteúdo, Fabiano acabou entrando na mira da curiosidade do público.

Fernando Sampaio

Fernando Sampaio é ator e já fez parte do grupo AGC, onde conquistou fãs por sua versatilidade artística. Ao longo da carreira, participou de novelas, peças e projetos que mostraram seu talento tanto na atuação quanto no entretenimento.

Gabily

Gabily é um dos nomes em ascensão do pop e do funk nacional. A cantora já dividiu microfone com grandes nomes da música, como Anitta e MC Kevin o Chris. Além do talento musical, Gabily se destaca pela autenticidade nas redes sociais, onde compartilha bastidores, opiniões e momentos da vida pessoal.

Gaby Spanic

A Usurpadora estará entre nós. Gaby Spanic, 51 anos está confirmada em A Fazenda 17. A atriz venezuelana, que ficou eternizada no coração dos brasileiros como a inesquecível Paola Bracho, vilã da novela A Usurpadora, já está no confimanento.

Dona de uma carreira internacional, a atriz coleciona trabalhos em novelas de sucesso e é considerada um ícone da teledramaturgia latina.

Gui Boury

Gui Boury é ator e pertence a uma família de famosos. Primo de Fiuk e sobrinho de Fabio Júnior, o rapaz cresceu cercado pelo universo artístico e decidiu trilhar seu próprio caminho. O artista foi do elenco de Chiquititas e hoje, aos 41 anos, é casado com a designer Brena Lopes.

Jeniffer Castro

Jeniffer Castro ficou conhecida como a “moça do avião” após viralizar em uma situação inesperada que tomou conta das redes sociais. Em dezembro de 2024, ela foi filmada enquanto estava sentada em uma cadeira de avião após se recusar a a trocar de assento com uma criança. O episódio ainda tem rendido para a carreira da moça.

Julio Oliveira

Julio Oliveira é ator, modelo e também DJ. Sua carreira reúne trabalhos em novelas, séries e peças de teatro, onde sempre demonstrou talento e dedicação. Além da atuação, Julio se destaca na música eletrônica, mostrando habilidade em comandar festas e eventos como DJ.

Kathy Maravilha

Ex-integrante do Bonde das Maravilhas, grupo que virou fenômeno do funk nos anos 2010, Kathy Maravilha também passou pelo DFCEX. A carioca atua como DJ.

Luiz Otávio Mesquita

Filho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz Otávio trilhou um caminho próprio como atleta. vApesar de não seguir os passos do pai na TV, Luiz Otávio mantém o carisma familiar e atrai seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua rotina esportiva e momentos descontraídos.

Maria Carolina

Maria Carolina ficou conhecida ao participar do reality Casamento às Cegas Brasil. A atração rendeu momentos intensos e emocionantes, fazendo com que o público se conectasse à sua história. Após o reality, Maria Carolina manteve sua popularidade, sendo acompanhada de perto nas redes sociais.

Martina Sanzi

Martina Sanzi ganhou projeção ao participar do DFCEX, onde se destacou pela personalidade forte e pelas opiniões diretas. Sua presença nos realities sempre rendeu debates e dividiu opiniões, algo que a tornou uma das participantes mais lembradas.

Nizam Hayek

Nizam Hayek ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 24, onde se envolveu em algumas das principais polêmicas da edição. Antes disso, ele já havia participado do reality “De Férias com o Ex: Caribe”. Sua trajetória em programas de confinamento é marcada por controvérsias e discussões que geraram grande engajamento e debates nas redes sociais.

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi é uma influenciadora digital e modelo que ganhou maior destaque na mídia por seu namoro com o cantor Belo após o fim do relacionamento do músico com Gracyanne Barbosa. O namoro com o famoso pagodeiro a colocou sob os holofotes, e a tornou pauta frequente em sites e programas sobre celebridades.

Renata Muller

Renata Muller ficou conhecida ao viver um relacionamento com o ator Victor Pecoraro. O término conturbado do casal, amplamente divulgado na mídia, gerou grande repercussão e a colocou em evidência. Desde então, ela utiliza suas redes sociais para compartilhar sua rotina e mensagens de superação e empoderamento feminino.

Saory Cardoso

A mineira de 29 anos é dentista e está confirmada no programa. Neste ano, a influenciadora digital expôs seu término do namoro com o ator Marcello Novaes, 62, que segundo ela aconteceu após ter feito “um preenchimento de glúteos” com o qual ele teria ficado incomodado. Saory ficou famosa após ter participado da 2ª temporada do reality show De Férias com o Ex, em 2017.

Shia

Shia, cujo nome de batismo é Shayan Haghbin, é um empresário e influenciador que se tornou conhecido do grande público ao participar do reality “Casamento às Cegas”.

Tamires Assis

Temos uma isabelle em A Fazenda? Tamires Assis é cunhã-poranga no boi-bumbá de Manaus e é ex-namorada de Davi Brito. Em abril deste ano, a dançarina contou que foi vítima de violência psicológica após ser ameaçada pelo campeão do BBB 24.

Toninho Tornado

O público deve lembrar do “Calma, Calabreso”, que tanto repercutiu no BBB 24, e o dono do bordão está no reality show da Record. O humorista Toninho Tornado é conhecido por criar pegadinhas.

Wallas Arrais

Wallas Arrais é cantor de forró e já dividiu o palco com grandes nomes do gênero, mas também chamou atenção por ter se relacionado com Mileide Mihaile – ex de Wesley Safadão.

Will Guimarães

Confirmado em A Fazenda 2025, Will Guimarães tem no currículo participações em realities, como o DFCEX e o Rancho do Maia.

Yoná Sousa

Para fechar o elenco de A Fazenda, Yoná Sousa foi confirmada. Ela ficou conhecida por participar do reality Ilhados com a Sogra e também por ser mãe do jogador Antony.