A Fazenda

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Dudu, Tamires, Saory ou Mesquita

Eliminação acontece na quinta e Mesquita já está na berlinda, sem chance de disputar prova do fazendeiro

Escrito por Anny Malagolini
Votar na Enquete A Fazenda 17 Foto: Record/reprodução

Dudu, Tamires, Saory e Mesquita estão na nova roça do reality rural e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, dia 4 de dezembro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

Votar na Enquete A Fazenda 17

Agora, a enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem será o décimo segundo eliminado. Deixe seu voto!

Mesquita foi vetado da prova do fazendeiro e já está na berlinda. Carol, que ganhou a prova de fogo, é quem tomou a decisão.

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 4 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na Fazenda 17 e quem está na baia hoje (30/11/25)

Quem saiu de A Fazenda 2025: Rayane é eliminada

R7 votação A Fazenda 17: porcentagem de quem sai hoje (27/11)

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Ray, Mesquita ou Toninho

Enquete A Fazenda 2025: quem sai entre Mesquita, Ray ou Toninho

Creo vai ser expulso da Fazenda 17 ou não?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes