A Fazenda

Enquete do Super Paiol da Fazenda 17: vote em quem deve sair

Os quatro menos votados estão na roça

Escrito por Anny Malagolini
Enquete do Super Paiol da Fazenda 17 Foto: Record

O público de A Fazenda 17 vai conhecer hoje, 10, o resultado do Super Paiol, nova dinâmica que movimentou completamente o jogo da Record. A votação termina ao vivo nesta segunda-feira, durante o programa comandado por Adriane Galisteu. Os quatro menos votados serão enviados direto para uma roça especial, e dois deles deixarão o jogo.

Enquete A Fazenda 17 Super Paiol

A enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem estará perto de deixar A Fazenda 17. Deixe seu voto!

O Super Paiol é uma versão repaginada do antigo Paiol, que antes servia para influenciadores e personalidades da internet disputarem vaga no elenco principal. Agora, o formato foi adaptado para testar a popularidade dos peões já confinados, trazendo mais tensão e reviravoltas dentro do jogo.

Embora enquetes de sites como o UOL e redes sociais mostrem tendências, elas não interferem no resultado oficial, que será anunciado pela Record durante o programa ao vivo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Enquete UOL quem vai para o Super Paiol A Fazenda hoje: parcial mostra resultado

Quem saiu de A Fazenda 2025: Yoná é a 7ª eliminada

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial mostra quem fica na 7ª roça

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Ray, Yoná ou Tamires

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar na 7ª roça hoje

Martina foi expulsa da Fazenda 17 ou não?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes