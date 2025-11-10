Os quatro menos votados estão na roça

Enquete do Super Paiol da Fazenda 17: vote em quem deve sair

Enquete do Super Paiol da Fazenda 17: vote em quem deve sair

O público de A Fazenda 17 vai conhecer hoje, 10, o resultado do Super Paiol, nova dinâmica que movimentou completamente o jogo da Record. A votação termina ao vivo nesta segunda-feira, durante o programa comandado por Adriane Galisteu. Os quatro menos votados serão enviados direto para uma roça especial, e dois deles deixarão o jogo.

Enquete A Fazenda 17 Super Paiol

A enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem estará perto de deixar A Fazenda 17. Deixe seu voto!

Enquete quem vai para o Super Paiol A Fazenda Enquete quem vai para o Super Paiol A Fazenda hoje Carol Créo Duda Dudu Fabiano Kathy Mesquita Maria Matheus Michelle Rayane Saory Shia Tamires Toninho Walerio

O Super Paiol é uma versão repaginada do antigo Paiol, que antes servia para influenciadores e personalidades da internet disputarem vaga no elenco principal. Agora, o formato foi adaptado para testar a popularidade dos peões já confinados, trazendo mais tensão e reviravoltas dentro do jogo.

Embora enquetes de sites como o UOL e redes sociais mostrem tendências, elas não interferem no resultado oficial, que será anunciado pela Record durante o programa ao vivo.