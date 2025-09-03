Gaby Spanic em A Fazenda 17 e participantes cotados

Conhecida dos noveleiros como Usurpadora, a atriz venezuelana Gaby Spanic, 51 anos, é nome dado como certo em A Fazenda 17. A artista está no Brasil há algumas semanas, mudou o visual, o que deixa o boa mais perto da realidade. O reality show da Record estreia agora dia 15 de setembro, mas os nomes ainda não foram revelados.

Gaby Spanic vai participar de A Fazenda 17 ou não?

A atriz Gaby Spanic foi clicada em Fortaleza, capital do Ceará, e a mudança no visual – como o de Paola Bracho – levou o público a acreditar que a artista será uma das peoas da edição.

Mas o novo corte de cabelo pode ter explicação além do reality. A artista vai participar da novela vertical brasileira A Firma, protagonizada pelas gêmeas Michelle Batista e Giselle Batista, 39 anos. Serão apenas oito capítulos, e a atriz venezuelana vai fazer uma referência às irmãs Paulina e Paola Bracho.

Spanic está solteira e tem um filho de 17 anos, fruto de seu casamento com Miguel de León de 1996 a 2003.

Já circula uma lista de participantes de A Fazenda cotados, entre eles está o ator Rafael Cardoso, Jennifer Castro (mulher que recusou ceder lugar em avião), além de João Augusto Liberato, o filho de Gugu.

No dia 15 de setembro, será realizada a pré-estreia da temporada ao vivo na Record TV. Neste programa especial, serão revelados alguns spoilers da nova edição, detalhes do confinamento, entre outros assuntos de interesse dos fãs do reality show. No ano passado, a dinâmica também contou com uma novidade, ela teve a presença dos participantes da temporada, que conversaram com a imprensa, o que pode se repetir nesta 17ª edição.

A Fazenda 2023 terá como apresentadora Adriane Galisteu, que está em sua terceira temporada no reality show da Record. A primeira semana terá uma dinâmica diferenciada, pois precisará logo de cara realizar uma prova do fazendeiro – o que no cronograma comum do reality show é feito só depois de uma formação de roça – para definir quem será o Manda-Chuva da casa nos dias iniciais do confinamento e também o primeiro a indicar alguém direto para a berlinda na temporada.

Neste ano não haverá o Paiol.