Nome dos 26 participantes serão anunciados na estreia de A Fazenda 17
Programa começa na próxima segunda-feira
Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (11), na sede de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra, o diretor Rodrigo Carelli anunciou que os participantes só serão revelados na estreia. O reality show começa na segunda-feira,15 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
O grande destaque ficou por conta de um segredo que promete movimentar a curiosidade do público: os nomes dos 26 participantes famosos não serão divulgados antes. A emissora decidiu manter a lista em total sigilo e só apresentará os peões durante o primeiro episódio, ao vivo, na televisão.
Essa estratégia já está dando o que falar nas redes sociais. Fãs do reality rural especulam possíveis nomes, criam listas não-oficiais e levantam apostas sobre quais celebridades vão encarar a vida no campo em busca do prêmio milionário. “A Fazenda” sempre reúne artistas polêmicos e personalidades que prometem esquentar a convivência, e o mistério só aumenta a ansiedade dos espectadores.
E por falar em prêmio, a temporada 2025 vem com um valor histórico: o vencedor levará para casa R$ 2 milhões, a maior quantia já oferecida ao campeão do programa.
Mas apesar dos nomes não terem sido revelados, há famosos considerados certos no elenco do programa, são eles:
- Pepita (cantora)
- Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)
- Rayane Figliuzzi (empresária e companheira do cantor Belo)
- Dinah Moraes (humorista)
- Jeniffer Castro (influenciadora)
- Martina Sanzi (ex-participante de De Férias com o Ex Brasil)
- Camila Loures (youtuber/influenciadora)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Gabily (cantora)
- Juliana Oliveira (ex-assistente no The Noite)
- Anamara (ex-BBB, policial militar)
- Israel Novaes (cantor sertanejo)
- Rafael Cardoso (ator)
- Jesus Luz (modelo e DJ)
- João Augusto Liberato (filho de Gugu Liberato)
- Luiz Otávio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)
- Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
- Arthur Urach (filho de Andressa Urach)
- Drico Alves (ator mirim)
- Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)
- Nizam (ex-BBB 23)
- Edílson Capetinha (ex-jogador de futebol)
- Gustavo Rocha (influenciador)
- Fefito (jornalista de entretenimento)