Nome dos 26 participantes serão anunciados na estreia de A Fazenda 17

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (11), na sede de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra, o diretor Rodrigo Carelli anunciou que os participantes só serão revelados na estreia. O reality show começa na segunda-feira,15 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

O grande destaque ficou por conta de um segredo que promete movimentar a curiosidade do público: os nomes dos 26 participantes famosos não serão divulgados antes. A emissora decidiu manter a lista em total sigilo e só apresentará os peões durante o primeiro episódio, ao vivo, na televisão.

Essa estratégia já está dando o que falar nas redes sociais. Fãs do reality rural especulam possíveis nomes, criam listas não-oficiais e levantam apostas sobre quais celebridades vão encarar a vida no campo em busca do prêmio milionário. “A Fazenda” sempre reúne artistas polêmicos e personalidades que prometem esquentar a convivência, e o mistério só aumenta a ansiedade dos espectadores.

E por falar em prêmio, a temporada 2025 vem com um valor histórico: o vencedor levará para casa R$ 2 milhões, a maior quantia já oferecida ao campeão do programa.

Mas apesar dos nomes não terem sido revelados, há famosos considerados certos no elenco do programa, são eles: