A Fazenda

Nome dos 26 participantes serão anunciados na estreia de A Fazenda 17

Programa começa na próxima segunda-feira

Escrito por Anny Malagolini
participantes A Fazenda 17 Foto: Record/TV

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (11), na sede de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra, o diretor Rodrigo Carelli anunciou que os participantes só serão revelados na estreia. O reality show começa na segunda-feira,15 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

O grande destaque ficou por conta de um segredo que promete movimentar a curiosidade do público: os nomes dos 26 participantes famosos não serão divulgados antes. A emissora decidiu manter a lista em total sigilo e só apresentará os peões durante o primeiro episódio, ao vivo, na televisão.

Essa estratégia já está dando o que falar nas redes sociais. Fãs do reality rural especulam possíveis nomes, criam listas não-oficiais e levantam apostas sobre quais celebridades vão encarar a vida no campo em busca do prêmio milionário. “A Fazenda” sempre reúne artistas polêmicos e personalidades que prometem esquentar a convivência, e o mistério só aumenta a ansiedade dos espectadores.

E por falar em prêmio, a temporada 2025 vem com um valor histórico: o vencedor levará para casa R$ 2 milhões, a maior quantia já oferecida ao campeão do programa.

Mas apesar dos nomes não terem sido revelados, há famosos considerados certos no elenco do programa, são eles:

  • Pepita (cantora)
  • Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)
  • Rayane Figliuzzi (empresária e companheira do cantor Belo)
  • Dinah Moraes (humorista)
  • Jeniffer Castro (influenciadora)
  • Martina Sanzi (ex-participante de De Férias com o Ex Brasil)
  • Camila Loures (youtuber/influenciadora)
  • Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  • Gabily (cantora)
  • Juliana Oliveira (ex-assistente no The Noite)
  • Anamara (ex-BBB, policial militar)
  • Israel Novaes (cantor sertanejo)
  • Rafael Cardoso (ator)
  • Jesus Luz (modelo e DJ)
  • João Augusto Liberato (filho de Gugu Liberato)
  • Luiz Otávio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)
  • Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
  • Arthur Urach (filho de Andressa Urach)
  • Drico Alves (ator mirim)
  • Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)
  • Nizam (ex-BBB 23)
  • Edílson Capetinha (ex-jogador de futebol)
  • Gustavo Rocha (influenciador)
  • Fefito (jornalista de entretenimento)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

