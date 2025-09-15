A temporada começa com 26 peões e promete muito “fogo no feno”

Que horas começa A Fazenda 17 hoje e onde assistir a estreia na internet

Hoje é dia de estreia de A Fazenda 17! A partir desta segunda-feira, 15 de setembro, a Record passa a transmitir diariamente a nova edição da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, sob o comando de Adriane Galisteu.

Horário da A Fazenda hoje na Record

A Fazenda 17 começa hoje às 22h30, horário de Brasília, na Record. O programa fica no ar por 1h30 minutos, sendo encerrado por volta da meia-noite. Além do canal aberto da emissora, também é possível assistir o reality pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora – o sinal é liberado gratuitamente mediante cadastro.

Nesta segunda-feira, o público vai acompanhar os primeiros momentos das 26 participantes na sede do reality em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Os famosos estão no local desde domingo, mas só serão apresentados oficialmente no ao vivo.

No episódio de hoje, o público também vai relembrar qual a dinâmica de A Fazenda 2025. O cronograma deste ano segue o mesmo com Prova de Fogo, formação de roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e festa.

Como assistir A Fazenda 2025?

É possível acompanhar o reality show pelo canal aberto da emissora ou pelo Playplus, que libera o sinal mediante cadastro. Já os fãs mais ávidos podem optar por assinar o pay-per-view e acompanhar os peões durante 24 horas por dia.

Assistir gratuitamente ao vivo no Playplus

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

3 – Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

4 – Quando for que horas começa A Fazenda hoje, clique em ‘no ar’ no canto superior para assistir o programa ao vivo.

Assistir o pay-per-view

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Clique em ‘Plano Playplus’. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

3 – Insira a forma de pagamento.

4 – Com a conta feita, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda quando o programa estiver no ar. A plataforma deve disponibilizar o sinal a partir do primeiro dia de reality.