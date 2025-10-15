A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 17: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus

Veja quem votou em quem

Escrito por Anny Malagolini
Fernando, Yoná, Rayane e Matheus roça a fazenda Foto: Record TV

A quarta formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 14, em A Fazenda 17, e agora 4 peões formaram a berlinda. Quem está na roça de A Fazenda 17: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus estão na berlinda foram os mais votados e um deles dará adeus ao jogo na quinta-feira, 16 de outubro.

Aproveite e vote na enquete

Quem está na roça de A Fazenda 17?

Fernando, Yoná, Rayane e Matheus estão na terceira roça de A Fazenda 17. A votação começou com Dudu fazendo sua indicação, e Fernando foi o escolhido. Yoná foi o mais votada e puxou Rayane. Matheus sobrou no resta um.

Yoná Sousa (11 votos)

  • Toninho Tornado
  • Rayane Figliuzzi
  • Michelle Barros
  • Creo Kellab
  • Carolina Lekker
  • Shia Phoenix
  • Kathy Maravilha
  • Wallas Arrais
  • Nizam Hayek
  • Walério Araújo
  • Luiz Otávio Mesquita

Carolina Lekker (5 votos)

  • Tamires Assis
  • Yoná Sousa
  • Saory Cardoso
  • Gaby Spanic
  • Duda Wendling

Luiz Otávio Mesquita (4 votos)

  • Martina Sanzi
  • Matheus Martins
  • Maria Caporusso
  • William Guimarães

Maria Caporusso (1 voto)

  • Fernando Sampaio

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 15 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h30.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 16 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus

Record faz exposed e mostra suposta traição de Michelle e Shia

Que horas começa A Fazenda 17 no domingo e o que tem

Quem é o marido de Michelle Barros de A Fazenda 17?

Expulsão na Fazenda 17 após beijo de Carol em Yoná sem consentimento

Quem saiu de A Fazenda 2025: Gui Boury é eliminado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes