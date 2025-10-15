Quem está na roça de A Fazenda 17: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus
A quarta formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 14, em A Fazenda 17, e agora 4 peões formaram a berlinda. Quem está na roça de A Fazenda 17: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus estão na berlinda foram os mais votados e um deles dará adeus ao jogo na quinta-feira, 16 de outubro.
Quem está na roça de A Fazenda 17?
Fernando, Yoná, Rayane e Matheus estão na terceira roça de A Fazenda 17. A votação começou com Dudu fazendo sua indicação, e Fernando foi o escolhido. Yoná foi o mais votada e puxou Rayane. Matheus sobrou no resta um.
Yoná Sousa (11 votos)
- Toninho Tornado
- Rayane Figliuzzi
- Michelle Barros
- Creo Kellab
- Carolina Lekker
- Shia Phoenix
- Kathy Maravilha
- Wallas Arrais
- Nizam Hayek
- Walério Araújo
- Luiz Otávio Mesquita
Carolina Lekker (5 votos)
- Tamires Assis
- Yoná Sousa
- Saory Cardoso
- Gaby Spanic
- Duda Wendling
Luiz Otávio Mesquita (4 votos)
- Martina Sanzi
- Matheus Martins
- Maria Caporusso
- William Guimarães
Maria Caporusso (1 voto)
- Fernando Sampaio
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 15 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h30.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 16 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.