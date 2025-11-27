R7 votação A Fazenda 17: porcentagem de quem sai hoje (27/11)
Disputa é entre os peões Mesquita, Rayane e Toninho
A roça de A Fazenda 17 está formada entre Mesquita, Rayane e Toninho, e a decisão acontece nesta quinta, 27 de novembro. Mas quem está na frente para sair? Veja a porcentagem na parcial da enquete A Fazenda 2025.
Votação da enquete quem sai
Como está a porcentagem de A Fazenda 17?
A nova parcial da enquete do DCI mostra que a Rayane é, neste momento, a mais cotada para deixar o programa. A peoa soma 11.722 votos, o maior número entre os três participantes na roça. Em enquetes desse tipo, quem aparece na frente é justamente quem o público mais quer eliminar, e a diferença é grande.
Mesquita aparece em segundo lugar, com 8.294 votos. Ele não está totalmente livre do risco, mas está distante o suficiente de Rayane para não ser o principal alvo da vez.
Quem tem a situação mais tranquila é Toninho, com 2.758 votos. É o menos votado da parcial e, por enquanto, o que deve seguir no jogo sem sustos.
Portanto, Rayane lidera a rejeição, Mesquita corre por fora e Toninho aparece bem mais seguro. Claro que a votação oficial ainda pode mudar, mas a tendência da parcial é clara.
Enquete UOL A Fazenda 17
Na enquete UOL, em consulta realizada também às 14h, Rayane também lidera a rejeição e é uma forte candidata a sair do jogo. Segundo o público do portal, Mesquita deve continuar no reality show.
1 – Mesquita – 35,63%
2 – Toninho Tornado – 35,54%
3 – Rayane Figliuzzi – 28,83%
A enquete UOL e do DCI não interferem nos números oficiais do programa. O resultado da roça sai hoje, quinta-feira, ao vivo na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu informará o público quando a votação estiver fechada e revelará quem conseguiu se manter no jogo e quem voltará para casa.
Votação R7.com
A votação oficial no R7.com está aberta! Você pode votar para ajudar Rayane, Mesquita ou Toninho na roça de A Fazenda 17. Para votar, não é necessário ter conta no site e nem pagar nada, é só acessar o portal e gastar alguns poucos minutos.
O primeiro passo é entrar no R7.com com o endereço https://www.r7.com/ pelo navegador da sua preferência, seja pelo celular ou computador. Depois, você vai clicar na aba de “A Fazenda 17” no canto superior direito do site e será redirecionado para a página do reality show.
Nesta nova página, você clicará na enquete “Quem você quer que fique em A Fazenda 17” e depois selecionará o peão que deseja salvar nesta berlinda. Em seguida, é só apertar a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e por último confirmar com o botão “votar”.
Agora é só aguardar a mensagem “Voto computado com sucesso!” e você poderá apertar “votar novamente” se quiser repetir o processo. A enquete oficial do R7.com não mostra a porcentagem parcial da votação e só libera seus números na noite de quinta, na hora do anúncio do eliminado da semana.