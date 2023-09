Relembre os 12 maiores barracos de A Fazenda

Algumas tretas do programa viraram memes na web e são lembradas até hoje

Se tem uma coisa que não falta em qualquer edição de A Fazenda é barraco! Ao longo das 14 edições do reality show rural, os peões já protagonizaram dezenas de confusões e serviram muito entretenimento para os espectadores. Entre as figuras que viveram alguns das brigas mais marcantes, estão Andressa Urach, Gretchen e Nicole Bahls.

Theo Becker x Jonathan Haagensen | Maiores barracos A Fazenda

A treta entre Theo Becker e Jonathan Haagensen aconteceu em A Fazenda 1, em 2009, e foi a primeira grande briga do programa. Becker se desentendeu com muitos outros peões ao longo de sua breve passagem pelo programa, já que ele foi o terceiro eliminado, mas foi o suficiente para causar. A discussão se iniciou um pouco antes de uma das festas, por conta da demora de Haagensen no banho. Irritado pois queria usar o chuveiro, o loiro grito: "e aí, mais uma hora ou duas? Rala, rala, rala peito"

Os dois se exaltaram rapidamente e começaram uma troca de ofensas e até de ameaças, com Becker dizendo que quebraria a cara do rival. Os demais peões tiveram que separá-los quando o loiro entrou no box junto com Jonathan e os atores começaram a gritar cara a cara.

Andressa Urach x Denise Rocha

Andressa Urach e Denise Rocha protagonizaram uma das tretas mais icônicas da história do reality show em A Fazenda 6, em 2013. Tudo começou na manhã após uma das festas. Ao acordar, Denise disse que ouviu Andressa falar sobre ela durante o evento da noite anterior. A modelo enfrentou a miss bumbum e disse para ela falar na cara o comentário que havia feito quando estava bêbada.

Andressa respondeu com um xingamento, inflamando a discussão. As duas começaram a se ofender, até que se levantaram e começaram uma "briga de peito", momento que viralizou na web e virou meme. As famosas também precisaram ser separadas pelos demais peões.

Nicole Bahls x Robertha Portella | Maiores barracos A Fazenda

Nicole Bahls e Robertha Portella se desentenderam por conta da limpeza da sede em A Fazenda 5, em 2012. A ex-panicat questionou a atriz se ela estava fazendo suas tarefas direito, já que a geladeira estava toda suja e com comida estragada. A modelo começou a abrir as duas geladeiras da casa e mostrar a sujeira para a loira, que ficou irritada.

A discussão seguiu para a dispensa - esse foi o momento em que Nicole disse que havia "cocô escorrendo pela parede", que se tornou um grande meme na web.

Gretchen x Léo Áquila

Léo Áquilla e Gretchen também se desentenderam em A Fazenda 5. A jornalista foi tirar satisfação com a cantora após ouvi-la falando sobre ela durante uma conversa com Viviane Araújo e o clima esquentou entre as duas.

A peoa afirmou não ser maldosa como Gretchen havia falado, gerando uma discussão. A cantora negou ter usado essa palavra para definir Léo, que rebateu. "Eu ouvi você dizendo que até o Thammy [filho de Gretchen] falou para tomar cuidado comigo", disse.

Gretchen disse que não falou a palavra "maldosa", mas Léo disse que aquilo estava nas entrelinhas. A cena da cantora deitada enquanto discutia com a rival também é usada bastante nas redes sociais até hoje.

Andressa Urach x Mateus Verdelho

Outra treta marcante de Andressa Urach em A Fazenda 6 foi com o modelo Mateus Verdelho durante uma das festas. A miss bumbum passou pelo rapaz fazendo deboche com ele, que revidou com um cuspe.

Andressa não deixou barato e começou a ofender o modelo e sua então namorada. A loira também chamou o rival de machista e preconceituoso, além de cuspir de volta no rosto do rapaz. Os dois deram início da uma "guerra de cuspes", um dos momentos da temporada que mais repercutiram.

Lu Schievano x Rita Cadillac | Maiores barracos A Fazenda

Mais uma briga icônica de A Fazenda 6 foi entre Lu Schievano e Rita Cadillac. A dançarina lavava a louça quando a astróloga chegou nela e perguntou "o que é bom para o moral", referência a uma música lançada por Rita na década de 80.

Rita respondeu dizendo que bom para o moral é dizer a verdade, mas recebe um deboche de Lu em seguida. "Foi você quem escreveu essa música?", questiona a morena. "Não", responde Cadillac. "É óbvio que não", diz a rival em tom de desdém. "Eu não sou tão inteligente a esse ponto", diz a loira. "É claro que não", continua Schievano.

Minutos depois, as duas começaram uma grande briga após Lu questionar se Rita precisa de outras pessoas para se defender.

Mara Maravilha x Li Martins x JP Mantovani

O trio entrou em uma grande discussão enquanto faziam uma das tarefas fora da sede em A Fazenda 8, no ano de 2015. Mara reclamou que eles estavam demorando demais e disse para JP "parar de fazer pose" para que eles pudesse terminar mais rápido. O modelo não gostou da fala da apresentadora e a mandou "ficar quieta". Ele também afirmou que a peoa tinha preconceito contra modelos.

Li entrou na discussão mandando a apresentadora cuidar da vida dela. A ex-Rouge até chegou a passar barro na cara da veterana, que afirmou que aquilo era agressão. "Não toca em mim!", gritou Mara.

Caíque Aguiar x Nadja Pessoa

A briga entre Caíque Aguiar e Nadja Pessoa terminou com a expulsão da peoa em A Fazenda 10, em 2018. A influenciadora digital começou a chamar o rival de "panaca" quando ele entrou no quarto e os dois logo começaram a brigar.

Evandro Santo segurou a loira para que ela não fosse pra cima do ator, mas não adiantou. Em um dos momentos da treta, os dois começaram a discutir cara a cara até que Nadja empurrou o rival.

Quando os dois voltaram ao quarto, Caíque colocou os pés na cama da atriz e recebeu um chute na perna - Nadja também jogou creme hidratante no rosto do youtuber. A produção considerou as atitudes da peoa como agressões e a expulsou do programa.

Ana Paula Renault x Evandro Santo | Maiores barracos A Fazenda

Ainda em A Fazenda 10, Ana Paula Renault e Evandro Santo também tiveram uma briga daquelas. Uma das peoas disse que a ex-BBB havia falado que estava lá para ganhar R$ 1,5 milhão e não para fazer amigos. A loira disse que não tinha falado isso, mas Evandro interviu na briga e disse que ela havia dito aquilo sim.

Ana Paula começou a chamar o ator de cínico, até que a briga inflamou bastante rápido quando a ex-BBB disse que Evandro era preconceituoso. Já o ex-Pânico na TV disse que a loira era contraditória e citou algumas outras falas dela dentro do programa, além de chamá-la de controladora.

Jojo Todynho e Raissa Barbosa x Juliano Ceglia e Cartolouco

Uma briga generalizada tomou conta de A Fazenda 12, em 2020, após a formação de uma das roças. Raissa Barbosa ficou nervosa ao ser votada pelos rivais e foi acolhida por Jojo Toddynho que, com raiva, quebrou uma garrafa d'água a marretadas - essa foi outra cena que fez sucesso entre os internautas. "Agora o pau vai torar", gritou a cantora.

A situação ficou ainda mais tensa quando Raissa pegou um creme hidratante e jogou no rosto de Cartolouco, que observava Jojo na cozinha. Ela também jogou o líquido em Biel e Juliano Ceglia, que se irritou com a peoa e entrou na briga.

Deolane Bezera x Deborah Albuquerque | Maiores barracos A Fazenda

Tudo começou quando a ex-Power Couple disse para Moranguinho que sabia de coisas sobre Pétala Barreiros que “Léo Dias se coçaria para saber”. Mais tarde, a dançarina foi conversar com Pétala e Deolane e contou para as peoas tudo o que a ruiva tinha falado. A advogada logo se irritou e disse: “vou pegar essa Deborah amanhã. Vou passar o dia todinho infernizando ela”.

Deborah afirmou que não havia falado nada disso quando Deolane foi confrontá-la. “Você é um lixo, só de você ameaçar a contar para o Leo Dias você já não vale nada. Sua máscara caiu”. As duas começaram a se “peitar”, encostando uma na outra com as mãos para trás.

Deolane continuou chamando Deborah de “calcinha suja”, e a ex-Power Couple perguntou se ela havia cheirado sua roupa íntima.

Shayan Haghbin x Deolane Bezerra

Antes mesmo do reality estrear, a Record promoveu uma dinâmica entre jornalistas e peões, para que os repórteres fizessem perguntas aos confinados. O colunista Léo Dias perguntou a Shayan quem ele achava que estava em A Fazenda para causar. O iraniano respondeu que era Deolane Bezerra e que ela também ia manipular o jogo.

Ao chegarem na sede em Itapecerica da Serra, alguns peões ganharam um vale pizza . Enquanto Shay comia, Deolane passou pelo empresário e disse: “Come a pizza, babaca. Babacão, dono do jogo! Eu causo desde que eu vim ao mundo, meu filho”.

Os dois voltaram a se desentender enquanto os peões assistiam às críticas feitas pelos integrantes do paiol durante a dinâmica das “redes sociais”. Isso porque Suzi Sassaki deu o emoji de “silenciar” para Shay, por dizer que não gostou das caras e bocas que ele fez para outros participantes e não suporta quem age assim.

Deolane aproveitou que o iraniano estava sendo criticado e gritou “você é falso!”. O empresário rebateu: “você acha que com gritaria você consegue ganhar. Barraqueira, vai fazer barraco lá longe”.

