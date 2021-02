BBB 21: festa de hoje terá show do Alok; veja o horário

Este sábado de carnaval é dia de festa no BBB 21 e neste dia 13 de fevereiro. Os brothers vão receber o show do DJ Alok. A festa de hoje começa às 22 horas, no horário de Brasília.

Essa não é a primeira vez que Alok se apresenta no reality. O DJ já esteve no BBB 18 e 20, inclusive, a participação no ano passado foi uma das mais animadas da edição. O músico é dono de hits como “Hear me now” e “Ocean”, e agitará a casa mais vigiada do Brasil com o melhor do seu setlist.

Mas para a festa do BBB 21 começar, os participantes terão que “destravar” o evento em um dinâmica sobre diversidade, inclusão e respeito.

Em paralelo, a marca vai trazer em suas redes sociais alguns famosos para conversar com o público. Pequena Lo, Preta Gil, Thelma Assis, Marcela McGowan (BBB20), Victor di Castro e Bielo Pereira vão formar um “time da diversidade”, como forma de repúdio a algumas situações dentro do reality.

Como assistir a festa do BBB 21?

O BBB 21 é transmitido pela TV Globo, Multishow, Globoplay e no Pay-per-view.

Na TV ABERTA, o programa é exibido na TV Globo (TV aberta), gratuitamente, todos os dias. De segunda a sábado após a novela “A Força do Querer”.

Já no Globoplay, o público pode assistir ao vivo e grátis, mas apenas o que é exibido pela TV aberta.

No Multishow, o público pode acompanhar o programa ao por vivo assim que termina a exibição na Globo. São apenas 45 minutos no canal (TV por assinatura).

Agora, se você quer acompanhar a casa 24 horas por dia, é preciso assinar o ‘Pay-Per-View. O preço precisa ser consultado.

