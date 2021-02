BBB21: veja a programação completa até eliminação de terça (16/02)

O BBB21 está no ar há quase três semanas, mas as emoções não param. Na noite desta quinta-feira (11), Tiago Leifert, apresentador do reality show, divulgou a programação completa até a terceira eliminação. Até lá, muita coisa vai rolar e o fogo no parquinho é certeiro na casa mais vigiada do Brasil. O DCI lista a programação completa do Big Brother Brasil. Veja:

Qual a programação do BBB21?

Sábado (13), os brothers vão relaxar e extravasar as emoções com mais uma festa no BBB21. O evento foi elaborado e escolhido pela produção do reality show. No entanto, detalhes como tema, figurino e se terá atração musical, assim como teve no evento da semana com Barões da Pisadinha, não foram divulgados.

Domingo (14), é dia de formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers e sisters vão encarar uma formação diferente das que ocorreram nas duas semanas anteriores. Isso porque, o indicado da líder Karol Conká terá direito ao contra golpe (ou seja, deve indicar um concorrente ao paredão assim que receber a indicação da líder). O terceiro indicado será definido pela votação da casa no confessionário. Antes disso, o anjo da semana, Caio, imunizará um participante. Não terá a prova bate e volta.

Segunda (15), a casa vai jogar mais um jogo da discórdia que promete fechar o clima entre os participantes. A produção ainda não divulgou como será a dinâmica, mas Boninho, diretor-geral do reality show, solicitou ideias de brincadeiras para o público.

Terça (16), mais um participante vai deixar o BBB21. É dia de eliminação, mas também o público vai acompanhar os desdobramentos do jogo até o paredão ser formado.

Como assistir ao reality?

Acompanhe o Big Brother Brasil 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, serviço de streaming da Globo, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O programa pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora carioca também promove alguns flashes do que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada em horários não definidos.